O țară de lângă România se îmbogățește peste noapte: ”Am găsit o comoară de 300 de miliarde de dolari”

Dacă în urmă cu 3 luni, celebrul economist Nouriel Roubini afirma că există riscul unei crize majore, care ar putea destabiliza lumea, iată că în contrast o țară se pregătește să se îmbogățească peste noapte. Un oficial din Turcia a anunțat că am găsit ”6.500 de tone de aur, o adevărată comoară care așteaptă în subteran, fiind evaluată la 300 de miliarde de dolari”. Se crede că Turcia are un potențial uriaș de exploatare a aurului, iar producția a început deja.

Mehmet Yılmaz, șeful Asociației Minerilor din Turcia (TMD) a subliniat potențialele beneficii economice ale producției interne de aur, în special în atenuarea presiunilor inflaționiste, potrivit Daily Sabah.

„Cunoaștem locația a 1.500 de tone din acest potențial și am început deja producția”, a declarat Mehmet Yılmaz. „Sunt 5.000 de tone care încă așteaptă în subteran, evaluate la aproximativ 300 de miliarde de dolari”.

Importurile de aur au fost unul dintre principalii factori care au alimentat comerțul exterior și deficitele de cont curent ale Turciei, pe care guvernul a încercat să le reducă prin mai multe politici conduse de o înăsprire monetară agresivă în ultimul an.

De asemenea, a implementat o suspendare parțială a importurilor de aur la mijlocul lunii februarie 2023 și a anunțat ulterior cote de import și taxe suplimentare pentru a reduce deficitele și a reconstrui rezervele băncii centrale.

Turcia, stat NATO, are o lungă istorie în domeniul deținerii interne de aur, atât sub formă de bijuterii, cât și sub formă de investiții, și este una dintre cele mai mari piețe de aur la nivel global.

Inflația crescută și deprecierea lirei turcești au alimentat cererea de aur a gospodăriilor în ultimii ani. Acest lucru a determinat, de asemenea, o cultură a economiilor în afara sistemului, adesea denumită economii „la saltea”.

Aproximativ 31 de miliarde de dolari au fost cheltuite pentru importurile de aur în 2023, comparativ cu doar 12 miliarde de dolari în exporturi, ceea ce a dus la un decalaj comercial de 19 miliarde de dolari. Cererea de aur a scăzut după alegerile prezidențiale și parlamentare de anul trecut.

"Când banca centrală își exercită dreptul de preempțiune de a cumpăra aurul pe care îl producem, ne plătește în lire. Aici producția locală are un impact asupra inflației, deoarece altfel, aurul ar trebui cumpărat cu dolari", a explicat Yılmaz.

Inflația a atins o valoare anuală de 75% în mai, despre care se spune că va marca vârful înainte de creșterea ratelor dobânzilor și o liră relativ stabilă să aducă ușurare.

„Tranziția ecologică va crește de nouă ori nevoia de minerit. Pe măsură ce ne îndepărtăm de combustibilii fosili și ne vom îndrepta către mai multe surse de energie regenerabilă, va trebui să producem mai multe baterii, să stocăm energie electrică și să fabricăm panouri solare și turbine eoliene”, a spus el.

„Acest lucru se traduce printr-o cerere semnificativ mai mare de metale industriale și prețioase precum litiu, cobalt, nichel, cupru și chiar aur”.

