Primăria Capitalei a pregătit un regulament pentru circulația cu trotinetele electrice. "Nu aș merge atât de departe, la interzicere"

Luni, 22 Septembrie 2025, ora 12:02
236 citiri
Primăria Capitalei a pregătit un regulament pentru circulația cu trotinetele electrice. "Nu aș merge atât de departe, la interzicere"
Primaria Capitalei a pregatit un regulament pentru trotinete FOTO Pixabay

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că regulamentul pentru utilizarea trotinetelor electrice ar putea fi adoptat până la finalul anului. El susține reglementarea strictă a modului de circulație și a zonelor de parcare, pentru a preveni accidentele, blocarea spațiilor publice și nerespectarea Codului rutier.

El a declarat pentru Radio România Actualități că nu susține interzicerea acestora, ci mai degrabă reglementarea modului de utilizare.

"Nu aș merge atât de departe, la interzicere, aș merge cu varianta de reglementare. Am pus în dezbatere publică regulamentul pentru utilizarea trotinetelor. Sunt două componente: este componenta celor care sunt în regim de ride-sharing, operatorii economici care le pun pe stradă și le închiriază - oricine cu un card le folosește - și este regimul circulațiilor pe drumurile publice, reglementat de Codul rutier. Avem un regulament pentru ambele situații pe care l-am definitivat, l-am pus în dezbatere publică. Nu mai devreme de decembrie, el va fi adoptat cu siguranță", a spus Bujduveanu.

Dincolo de accidentele care se produc, a menționat el, există și alte probleme, precum abandonarea trotinetelor pe spațiile verzi sau nerespectarea regulilor de circulație.

"Pe lângă ce vedem la televizor, sunt și alte probleme care apar. Se intră în parcuri cu ele, se creează probleme foarte mari pentru părinții cu copii care se plimbă pe zone de promenadă, unde ar fi trebuit să fie restricționate de către firma respectivă. Nu respectă regulile de circulație, sunt aruncate peste tot în oraș. Iar din punctul nostru de vedere, noi vrem să facem ordine în oraș, nu vrem să avem pe fiecare trotuar aruncate trotinete una peste cealaltă. (...) ține de reglementare. În momentul în care nu vei mai putea să o lași oriunde, decât în anumite zone destinate, setate de către municipiul București, altfel riști o amendă, nu cred că cineva își va mai permite", a mai spus el.

...citeste mai departe despre "Primăria Capitalei a pregătit un regulament pentru circulația cu trotinetele electrice. "Nu aș merge atât de departe, la interzicere"" pe Ziare.com

Permis special pentru trotinete și biciclete electrice, după examen cu probă practică și teoretică. Autoritățile vor să impună reguli stricte pentru utilizatori
Permis special pentru trotinete și biciclete electrice, după examen cu probă practică și teoretică. Autoritățile vor să impună reguli stricte pentru utilizatori
Autoritățile vor să impună reguli mai stricte pentru utilizatorii de trotinete și biciclete electrice. Un proiect de lege depus în Parlament propune introducerea unui permis special,...
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
#trotinete electrice, #interzicere, #regulament, #Bucuresti, #Primaria Capitalei , #Stiri Auto

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
  2. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  3. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova
  4. O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani
  5. O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO
  6. Cum a încercat fiul președintelui Biden să pună mâna pe terenul din jurul Ambasadei SUA de la București. Investigație New York Times
  7. Licitație încinsă pentru un tractor Universal U650, vechi de 18 ani. 13 fermieri s-au întrecut în oferte și au urcat prețul la o valoare neașteptată
  8. Dacia lansează astăzi Hipster Concept, pregătită să devină mașina populară a viitorului VIDEO
  9. România ocupă un loc surpinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante
  10. Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm