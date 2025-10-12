Primăria Capitalei a pregătit un regulament pentru circulația cu trotinetele electrice. "Nu aș merge atât de departe, la interzicere"

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că regulamentul pentru utilizarea trotinetelor electrice ar putea fi adoptat până la finalul anului. El susține reglementarea strictă a modului de circulație și a zonelor de parcare, pentru a preveni accidentele, blocarea spațiilor publice și nerespectarea Codului rutier.

El a declarat pentru Radio România Actualități că nu susține interzicerea acestora, ci mai degrabă reglementarea modului de utilizare.

"Nu aș merge atât de departe, la interzicere, aș merge cu varianta de reglementare. Am pus în dezbatere publică regulamentul pentru utilizarea trotinetelor. Sunt două componente: este componenta celor care sunt în regim de ride-sharing, operatorii economici care le pun pe stradă și le închiriază - oricine cu un card le folosește - și este regimul circulațiilor pe drumurile publice, reglementat de Codul rutier. Avem un regulament pentru ambele situații pe care l-am definitivat, l-am pus în dezbatere publică. Nu mai devreme de decembrie, el va fi adoptat cu siguranță", a spus Bujduveanu.

Dincolo de accidentele care se produc, a menționat el, există și alte probleme, precum abandonarea trotinetelor pe spațiile verzi sau nerespectarea regulilor de circulație.

"Pe lângă ce vedem la televizor, sunt și alte probleme care apar. Se intră în parcuri cu ele, se creează probleme foarte mari pentru părinții cu copii care se plimbă pe zone de promenadă, unde ar fi trebuit să fie restricționate de către firma respectivă. Nu respectă regulile de circulație, sunt aruncate peste tot în oraș. Iar din punctul nostru de vedere, noi vrem să facem ordine în oraș, nu vrem să avem pe fiecare trotuar aruncate trotinete una peste cealaltă. (...) ține de reglementare. În momentul în care nu vei mai putea să o lași oriunde, decât în anumite zone destinate, setate de către municipiul București, altfel riști o amendă, nu cred că cineva își va mai permite", a mai spus el.

