Joi, 23 Octombrie 2025, ora 15:56
44 citiri
Christine Lagarde: Nevoia de finanțare pentru tranziția energetică este de 1,2 trilioane de euro pe an! Cum vrea UE să obțină banii
Nevoile de finanțare pentru tranziția energetică sunt imense, fiind estimate la 1,2 trilioane de euro pe an, a declarat recent Christine Lagarde, șefa Băncii Centrale Europene.

Iar estimarea este realizată plecând de la premisele unor politici de succes vizând decarbonizarea industriei, a transporturilor și a aprovizionării cu energie în Uniunea Europeană.

Chiar dacă Europa dispune de economii private ample, mecanismele actuale de finanțare nu canalizează oferta către cerere, arată Lagarde.

Piețele de capital, veriga lipsă

Necesarul uriaș de finanțare pentru tranziția energetică trebuie să fie asigurat de sectorul privat, care ”va trebui să asume peste două treimi din aceste investiții”, a declarat președintele BCE cu ocazia unui discurs ținut la Conferința privind clima, organizată de Banca Națională a Norvegiei la Oslo, Norvegia, potrivit Risco.ro.

În prezent, aproape patru din zece firme europene consideră lipsa disponibilității investitorilor de a finanța investițiile verzi ca un obstacol greu de trecut.

Iar veriga lipsă este reprezentată de piețele de capital. Finanțarea prin datorii și acțiuni se clasează în prezent pe ultimul loc printre sursele de finanțare pe care firmele se așteaptă să le utilizeze pentru investițiile verzi.

Prin urmare, aprofundarea și integrarea piețelor de capital ale UE sunt esențiale pentru a sprijini investițiile la scară largă, declară Lagarde.

Prețurile energiei, o problemă

Prețurile energiei electrice în UE rămân de aproximativ două și jumătate ori mai mari decât în Statele Unite, iar prețurile gazelor naturale sunt de aproape patru ori mai mari.

Această diferență modelează modul în care firmele investesc și inovează și chiar locul în care aleg să se stabilească.

Studiile BCE arată că firmele europene își reduc semnificativ cheltuielile de capital și de cercetare și dezvoltare ca răspuns la șocurile energetice – spre deosebire de omologii lor din SUA.

Există, de asemenea, îngrijorări tot mai mari că prețurile mai mari la energie ar putea contribui chiar la dezindustrializare, pe măsură ce firmele europene se luptă cu concurența străină.

Dependența energetică și greșelile trecutului

Greșelile din trecutul Europei creează, de asemenea, dificultăți pentru viitorul său. Prețurile mai mari la energie ar putea îngreuna adoptarea pe deplin de către Europa a noilor tehnologii care vor stimula productivitatea în viitor, cum ar fi inteligența artificială, avertizează șefa BCE.

Războiul din Ucraina a expus și mai mult dependențele energetice ale Europei ca vulnerabilități strategice, iar singura cale viabilă pentru UE de a-și atinge obiectivele vizând accesul la energie sigură, ieftină și sustenabilă este să se bazeze mai mult pe energia curată produsă local, a mai arătat Christine Lagarde.

Soluția la ”costurile de sistem” ridicate nu este slăbirea obiectivelor UE privind energia curată și amânarea construirii de noi sisteme de generare și rețele, pentru că acest lucru ar plasa Europa în cea mai rea situație posibilă, susține șefa BCE.

