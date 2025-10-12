Tranzacție importantă pe piața de evenimente și concerte din România. Resource Partners a cumpărat pachetul majoritar din iaBilet și BestMusic

Resource Partners a cumpărat pachetul majoritar din iaBilet și BestMusic, doi dintre cei mai importanți jucători din piața de evenimente și concerte din România. Tranzacția deschide o nouă etapă de dezvoltare, cu investiții în platforma online de bilete și extinderea concertelor pentru publicul din țară și din regiune.

Resource Partners, unul dintre principalii investitori de private equity din Europa Centrală și de Est, anunță achiziția unei participații de 82,5% în iaBilet, cea mai mare platformă online de ticketing din România, și a unui pachet de 55% în BestMusic Concerts, unul dintre organizatorii care au pus bazele scenei de concerte din România. Tranzacția marchează intrarea strategică a fondului în sectoarele de ticketing digital și live entertainment, aflate în plină expansiune.

Investiția deschide o nouă etapă de creștere pentru iaBilet

Cu sprijinul Resource Partners, platforma va accelera investițiile în infrastructura digitală, își va diversifica portofoliul de servicii pentru organizatori și va îmbunătăți experiența de ticketing pentru milioane de utilizatori.

Fondat în 2012, iaBilet a pornit cu misiunea de a reuni toate evenimentele live din România într-o singură platformă digitală – simplificând procesul de achiziție a biletelor pentru utilizatori și profesionalizând experiența pentru organizatori. În cei 13 ani de existență, viziunea a devenit realitate.

În prezent, iaBilet procesează zilnic bilete pentru peste 2.000 de evenimente și a devenit un reper de încredere în peisajul dinamic al divertismentului din România. Platforma IT, dezvoltată integral in-house, combină ticketingul cu automatizări de marketing și analize în timp real, oferind atât promotorilor mari, cât și organizatorilor independenți, posibilitatea de a-și gestiona și dezvolta evenimentele cu ușurință.

Printre funcționalitățile inovatoare se numără și platforma de revânzare de bilete, daBilet.ro, o premieră pe piața locală.

BestMusic – dezvoltatorul scenei muzicii live din România

BestMusic a jucat un rol esențial în dezvoltarea scenei de muzică live din România, aducând artiști internaționali de top pe scenele locale și construind o bază loială de fani.

„Credem în potențialul pe termen lung al pieței din România, care continuă să genereze inițiative antreprenoriale cu impact regional, iar iaBilet este un exemplu foarte bun în acest sens. Ne-a impresionat din start capacitatea companiei de a câștiga încrederea atât a organizatorilor, cât și a publicului. Ca investitor specializat în industrii orientate către consumator, și având o cunoaștere solidă a acestui sector, vedem perspective clare de creștere în servicii digitale & live entertainment, și suntem entuziasmați să susținem următoarea etapă din evoluția companiei”, a declarat Gosia Bobrowska, Managing Partner Resource Partners.

„Ne bucurăm să anunțăm a doua investiție pe piața din România din ultimii doi ani. iaBilet este un lider de categoria, puternic ancorat în ecosistemul local de evenimente și un partener de încredere atât pentru promoteri, cât și pentru utilizatori. Prioritatea noastră este acum să îmbunătățim experiența digitală pentru toate părțile implicate – oferind organizatorilor instrumente mai performante, extinzând serviciile cu valoare adăugată și simplificând procesul de ticketing pentru public. iaBilet este un campion local cu potențial real de expansiune regională, iar obiectivul nostru este să îl susținem în evoluția sa către o platformă de nouă generație dedicată evenimentelor live.”, a adăugat Miruna Popa, Investment Manager la Resource Partners.

Tranzacția vine după un deceniu de creștere susținută pentru iaBilet, care a procesat în 2024 peste 4 milioane de bilete, a colaborat cu peste 3.000 de promoteri și a înregistrat o cifră de afaceri de 5,8 milioane de euro.

„Suntem extrem de mândri de parcursul iaBilet și pregătiți să ducem acest proiect la nivelul următor. Cu sprijinul Resource Partners, vom continua să dezvoltăm instrumente care le oferă organizatorilor mai multă autonomie, cresc vizibilitatea evenimentelor și le oferă utilizatorilor un acces mai facil și mai flexibil la o gamă largă de evenimente. Acest parteneriat ne va permite să deservim și mai bine comunitatea de evenimente live, rămânând fideli valorilor noastre fundamentale: accesibilitate, inovație și fiabilitate.”, a declarat Emil Ionescu, CEO și co-fondator al iaBilet și BestMusic.

Recent, platforma a lansat daBilet.ro, primul serviciu sigur de revânzare a biletelor din România, și dezvoltă o suită de instrumente digitale care să ofere organizatorilor mai multă independență și eficiență în gestionarea vânzărilor, a analizelor și campaniilor de marketing. Această evoluție reflectă o tendință regională mai amplă: cererea pentru entertainment live este în ascensiune, alimentată de digitalizare, apetitul tot mai mare al publicului pentru experiențe live și apariția unei noi generații de organizatori orientați spre tehnologie.

NCH Capital – partener instituțional de lungă durată al iaBilet – a avut un rol esențial în profesionalizarea companiei și susținerea creșterii sale până la poziția de lider al pieței independente de ticketing din România.

„NCH Capital este cel mai mare fond de investiții din România, activ de peste 30 de ani, timp în care a returnat investitorilor peste 2 miliarde de dolari. Fondul a restructurat și transformat cu succes zeci de companii în afaceri de succes, ulterior achiziționate de investitori locali și străini. NCH a investit în agricultură, materiale de construcții, capacități industriale, banking, brokeraj, producție alimentară, capacități portuare, real estate, iar acum marchează a patra vânzare în sectorul de internet. Fondul a oferit și continuă să ofere companiilor în care investește capital, dar mai ales expertiză managerială, viziune strategică și business intelligence.”, a declarat Ovidiu Petre, Director General al NCH Capital Inc. Wilmington – Sucursala București.

