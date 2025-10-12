De ce e recomandat să apăsați butonul roșu de la bancomat după fiecare tranzacție bancară. Ce spun specialiștii

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 07:48
1547 citiri
De ce e recomandat să apăsați butonul roșu de la bancomat după fiecare tranzacție bancară. Ce spun specialiștii
Specialiștii recomandă apăsarea butonului de anulare după fiecare tranzacție FOTO Pixabay

Specialiștii în securitate bancară recomandă folosirea butonului roșu de anulare la bancomat după finalizarea tranzacției, pentru a încheia sesiunea definitiv și a preveni tentativele de fraudă. Măsura, deși nu este obligatorie la bancomatele operate de bănci, poate fi utilă și în situații de risc sau atunci când utilizatorii se simt observați ori abordați de străini.

Apăsarea butonului roșu oprește imediat orice operațiune și returnează cardul. Este util pentru a întrerupe rapid o retragere de numerar. În caz contrar, escrocii ar putea continua sesiunea fără știrea dumneavoastră și vă pot goli contul, arată Libertatea.ro.

"Bancomatele operate de bănci și case de economii eliberează din motive de securitate mai întâi cardul și abia apoi numerarul”, a transmis Deutsche Kreditwirtschaft pentru CHIP. Aceasta garantează că persoana este încă prezentă la fața locului.

„Dacă nu scoateți cardul, nu se eliberează banii. Cardul va fi reținut după scurt timp din motive de siguranță”, precizează Sparkasse.

Există totuși și alte situații în care butonul roșu poate fi util.

„Dacă vă simțiți nesigur în timpul tranzacției – de exemplu, dacă sunteți observați sau abordați neașteptat – ar trebui să întrerupeți operațiunea la bancomat”, recomandă Deutsche Kreditwirtschaft.

Operațiunea trebuie încheiată și dacă sunteți abordați de străini care vă oferă ajutor.

Păstrați-vă calmul și asigurați-vă, după ce părăsiți bancomatul, că totul este în siguranță. Prin apăsarea butonului de anulare, preveniți ca bancomatul să elibereze banii, iar persoanele neautorizate să îi ia și să fugă. Cardul în sine, fără PIN-ul asociat, nu mai are valoare și poate fi blocat rapid.

Pe lângă bancomatele operate de bănci și case de economii, există și aparate ale altor operatori, de regulă amplasate în benzinării sau gări.

„Recomandăm tuturor consumatorilor să se informeze înainte de a ajunge la destinație despre particularitățile plăților și retragerilor de numerar din fiecare țară”, spun reprezentanții Deutsche Kreditwirtschaft. Dacă nu sunteți siguri, apăsarea butonului de anulare după ce ați luat banii și cardul nu dăunează. În general, următoarele măsuri sunt esențiale: -Verificați aparatul pentru eventuale dispozitive suspecte -Fiți atenți la împrejurimi -Protejați PIN-ul în timpul introducerii -Puneți imediat cardul, banii și eventual chitanțele în siguranță după ridicarea numerarului.

...citeste mai departe despre "De ce e recomandat să apăsați butonul roșu de la bancomat după fiecare tranzacție bancară. Ce spun specialiștii" pe Ziare.com

Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
Ministrul Finanțelor, despre scenariul creșterii TVA la 24 la sută: „Construcția unui buget realist previne astfel de întâmplări”
Ministrul Finanțelor, despre scenariul creșterii TVA la 24 la sută: „Construcția unui buget realist previne astfel de întâmplări”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, 12 octombrie, că discuțiile pe bugetul din 2026 vor începe în luna noiembrie. Nazare susține că în acest moment nu există...
#tranzactie bancara, #bancomate, #buton rosu, #anulare , #Stiri Finantare

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
  2. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  3. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova
  4. O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani
  5. O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO
  6. Cum a încercat fiul președintelui Biden să pună mâna pe terenul din jurul Ambasadei SUA de la București. Investigație New York Times
  7. Licitație încinsă pentru un tractor Universal U650, vechi de 18 ani. 13 fermieri s-au întrecut în oferte și au urcat prețul la o valoare neașteptată
  8. Dacia lansează astăzi Hipster Concept, pregătită să devină mașina populară a viitorului VIDEO
  9. România ocupă un loc surpinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante
  10. Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm