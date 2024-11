Prima ramă electrică nouă va circula pe căile ferate ale României miercuri, 20 noiembrie. Deocamdată, mersul trenurilor este nesatisfăcător, în opinia Asociației Pro Infrastructura, care punctează nevoia de material rulant nou. Organizația transmite și că va monitoriza cursele pe ruta București-Brașov, în speranța că trenul va finaliza cursa mai rapid decât garniturile existente.

Ruta aleasă pentru trenul Coradia produs de Alstom este una potrivită, dar programul de mers din această perioadă nu este deloc potrivit. Din 15 decembrie, programarea curselor se schimbă și este mai adecvată, transmite miercuri Asociația Pro infrastructura.

„Contractual, nu trebuia să circule exclusiv pe București-Brașov și am fi vrut să lăudăm alegerea rutei care are o cerere ridicată, de sezon. Dar programul parcă e făcut după principiul "hai că am bifat și trenul ăsta nou". Din București va pleca la 5:40 dimineața și va ajunge la 8:08 în Brașov. O trasă utilă poate doar pentru practicanții de sporturi de iarnă care seara se întorc în București. Apoi rama se întoarce la 8:43 din Brașov, sosește în București la 11:12, urmând ca următoarea cursă din zi să... nu existe! A obosit trenul, s-a trezit prea devreme dimineața...

Evident, cursa de inaugurare va avea program special astfel încât politicienii să nu fie prea adormiți când se trag în poze cu jucăria nouă sau să nu se sperie de cum arată Gara de Nord înainte să răsară soarele. Aleșii vor merge la o oră normală, 9:30, nu ca fraierii de călători obișnuiți care au așteptat 15 ani material rulant nou. Lucrurile se mai aranjează parțial de la noul mers din 15 decembrie când trenurile vor fi la ore mai umane, circulând astfel pe tot parcursul zilei în regim pendulă: plecări din București la 6:31 și 13:22, plecări din Brașov la 10:25 și 16:27”, a transmis organizația.

Pro Infrastructura subliniază promisiunea autorităților de a livra celelalte 36 de trenuri pe parcursul anului următor.

„Sperăm ca primele curse să se desfășoare fără incidente. Mici probleme pot să apară la începutul exploatării și, în plus, vremea se strică la munte chiar acum. De asemenea, vom monitoriza timpii de parcurs și cu cât vor ajunge în avans în stații, deoarece cele aproximativ 2 ore și jumătate nu sunt demne de performanțele ramelor noi”, se arată în comunicat.

Noua ramă electrică este formată din șase vagoane și are o capacitate de 351 de locuri. Prin construcție, are o podea joasă, ceea ce asigură accesul facil pentru persoanele cu mobilitate redusă și este aptă să circule cu o viteză maximă de 160 km/h. Mentenanța este asigurată de producător, se arată într-un comunicat al CFR Călători.

