Canicula topește economia României. Cum lovește căldura extremă transporturile: "Dacă te oprești în tabla asta, nu mai ai nicio șansă"

România este în mijlocul unui val canicular. Căldura extremă este un pericol pentru sănătatea oamenilor, dar are efecte negative și asupra muncii. Ziare.com a vorbit cu persoane aflate în diferite poziții în industria transportului de mare tonaj pentru a înțelege cum sunt resimțite restricțiile de circulație impuse de autorități, ce probleme întâmpină muncitorii în a se feri de pericolele caniculei și ce pierderi înregistrează patronii.

Miercuri, 19 iunie, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat primele restricții de circulație din această vară. Au fost vizate drumurile naționale, expres și autostrăzile care traversează 16 județe din sudul, sud-vestul și vestul țării. Restricțiile se referă la camioanele de peste 7,5 tone, existând mai mult excepții, printre care transportul de animale, produse perisabile și cele cu temperatură controlată. Joi, 20 iunie, CNAIR a prelungit restricțiile până luni, din cauza temperaturilor de până la 37 de grade Celsius.

"Nu există decât beton și beton și beton"

Aceste măsuri vizează păstrarea în condiții bune a drumului. Pentru cei care trebuie să conducă pe vremea caniculară, situația este gravă. Șoferii de cursă lungă se pot confrunta cu deshidratarea și insolația, dar expunerea constantă la temperaturi extreme poate cauza și probleme mai grave de sănătate, așa cum remarcă și un lucrător cu care a discutat Ziare.com. În plus, șoferii riscă să nu poată controla autocamioanele la fel de bine pe caniculă.

Radu, un șofer de camion care transportă mărfuri periculoase și membru de sindicat, a punctat pentru Ziare.com că există mari lipsuri în România când vine vorba despre protejarea camionagiilor. Printre problemele menționate se numără faptul că parcările dedicate TIR-urilor sunt puține, nu au umbră și nu oferă șoferilor posibilitatea de a se spăla și a se răcori. Chiar dacă fiecare vară aduce noi temperaturi extreme, lucrurile nu s-au îmbunătățit la refugiile pentru camioane din România, subliniază șoferul, dar alte țări au luat măsuri.

"În Germania, (autoritățile – n.r.) fac tot posibilul să circule camioanele, dar să fie puse la adăpost sau la societăți comerciale, unde să fie în siguranță și șoferul, și camionul. Gândiți-vă, ce înseamnă să te oprești pe căldura asta? Sunt 35 de grade afară, te oprești cu tabla asta și stai în ea... Nu mai ai nicio șansă, pur și simplu înnebunești. (...) În Italia, pe autostradă, exista un panou mare pe care scria: „Pentru a fi considerați cetățeni civilizați, în primul rând trebuie să fim curați". Iar compania care se ocupă autostrăzi a amenajat mai multe băi publice, foarte curate și îngrijite, unde aveai inclusiv duș, cu acces gratuit. La noi, nu există așa ceva”, arată Radu.

Problemele nu îi afectează doar pe șoferii de camion, amintește Elena Frandeș, președinta Sindicatului Lucrătorilor din Transporturi.

"Situația în Uniunea Europeană este mai bună decât ce avem în România. Avem puțini membri de sindicat care lucrează în România, dar avem aici șoferii de autobuz. Unele autobuze sunt dotate cu aer condiționat, dar altele nu. Îmi spunea o membră de sindicat care conduce autobuzul că nu are aer condiționat. Era epuizată. (...) Despre cei care lucrează pe comunitatea europeană, pot să vă zic că nu sunt parcări suficiente sau amenajate. Pentru asta și facem acțiuni, pentru a atrage atenția că este nevoie de o infrastructură corespunzătoare, atât în România, cât și în Uniunea Europeană", a explicat Frandeș pentru Ziare.com.

Pe șosea, șoferii care nu au cum să se oprească, din cauza mărfurilor pe care le transportă, se bazează doar pe climatizare. Camionagiii nu au, de cele mai multe ori, alte variante de a se răcori, spune Radu.

"Ce faci, stai cu motorul pornit? Atunci, la ce mai avem norme de poluare? Gândiți-vă la cei care transportă perisabile – la „friguri” -, ei trebuie să meargă în continuu. Și se încing, oricât de izolate ar fi. Nu avem parcări unde să ai un duș să te răcorești. Toalete mai sunt, bune sau proaste, dar mai sunt. Nu mai spun că parcările astea de camioane sunt concepute foarte, foarte prost. Nu există decât beton și beton și beton. Nu este niciun pom. Măcar de te-ai putea băga cu cabina camionului sub un pom, tot nu mai dogorește soarele direct în tabla aia", subliniază șoferul.

Organizația Mondială a Muncii spune într-un raport din 2019 că muncitorii din industrii precum salubritate, reparații, transport și turism sunt printre cei expuși celor mai mari riscuri din cauza căldurii extreme. Temperaturile sunt în creștere în toată lumea, pe fondul schimbărilor climatice cauzate de poluare. În România, temperatura medie din ultimii ani a depășit cu cel puțin 1,5 grade Celsius media de temperatură din perioada 1961-2020, arată un grafic realizat de Universitatea din Reading.

Perspectiva patronatului: restricțiile, cauzate de calitatea proastă a infrastructurii

Probleme similare legate de calitatea parcărilor sunt punctate și de patronate, precum Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR). Constantin Isac, președintele organizației patronale, spune că un camion care stă pe loc înseamnă pierderi însemnate în fiecare oră. Șeful UNTRR a subliniat că firmele de transport se împotrivesc acestor restricții, spunând că principalul motiv pentru care autoritățile opresc traficul de mare tonaj este calitatea proastă a drumurilor.

"Sub soare sunt 50 de grade, nu sunt 35-37 ca la umbră. El stă acolo cu motorul permanent pornit în camion ca să aibă climatizare, cât de cât. Dar și în climatizare poți să stai doar o vreme. Poți să stai 12 ore, 16 ore, cât să stai în climatizare? Ajungi să te îmbolnăvești. Sunt probleme generate, din păcate, de o calitate inadecvată a construcției, a infrastructurii, de adaptarea ei la nevoile reale, la ceea ce înseamnă transport. În plus, există probleme la controlul sarcinii pe axul camionului. Aceste două elemente generează fenomenul deformarea asfaltului", argumentează Isac.

Președintele UNTRR spune că patronii nu pot decât să se asigure că aerul condiționat este funcțional și să le facă programul șoferilor astfel încât să evite cele mai fierbinți ore, trimițându-i să conducă noaptea, în limitele termenelor contractuale.

"Patronii zic „oprește unde poți să o faci în siguranță și unde crezi tu că poți să stai decent”. Dar, vă dați seama, și noi avem o inimă, și noi avem un creier, ca toată lumea, putem face un infarct, putem face un AVC (atac vascular cerebral – n.r.). Iar verile devin din ce în ce mai insuportabile", mai spune Radu, șoferul de TIR. Lucrătorul adaugă că aerul condiționat al camionului face față "cât de cât, în mers", dar situația se înrăutățește atunci când oprește pentru o pauză, chiar dacă stă cu motorul pornit.

Organizațiile patronale s-au împotrivit restricțiilor aplicate de CNAIR. Pentru acestea, oprirea roților camionului înseamnă bani pierduți. Reprezentantul UNTRR a declarat pentru Ziare.com că un camion oprit reprezintă o pierdere de "35-37 de euro pe oră".

"De fiecare dată noi, deși am fost consultanți, am constatat că nu s-a ținut cont de părerea noastră, pentru că noi am spus că nu suntem de acord cu impunerea de restricții, chiar dacă ea vine în ideea protejării infrastructurii. Suntem de acord cu ideea în sine, dar nu trebuie de fiecare dată să căutăm să evităm efectele, ci ar trebui să îndepărtăm cauzele care ne tot aduc în situația asta. Și cea mai importantă cauză este calitatea infrastructurii, calitatea asfaltului pe care îl folosesc atunci când construiesc infrastructura", a declarat Constantin Isac.

La nivelul întregii economii, România pierde bani anual din cauza restricțiilor de transport, a problemelor la rețeaua electrică și a scăderii în productivitate, care vin pe fondul căldurii extreme. În 2015, statisticile arată o pagubă de 9 miliarde de lei cauzată de caniculă.

În lipsa unor măsuri concrete, soluțiile găsite sunt doar de evitarea a orelor când arde cel mai tare soarele. Radu, șoferul consultat de Ziare.com, spune că patronii jonglează cu programul, astfel încât să respecte și termenul de livrare și să pună cea mai mare parte a condusului noaptea. Conform acestuia, deja drumurile circulate ale țării, precum Valea Oltului, sunt pline de camioane noaptea. "Este trafic ca ziua, iar munții ăștia nu cad degeaba. Este un trafic continuu, mereu un du-te-vino", subliniază șoferul.

*numele șoferului a fost schimbat pentru a-i proteja identitatea, având o clauză în contract care nu îi permite să discute cu presa.

