Schimbare la îmbarcarea pe cursele Ryanair începând de luna viitoare. Ce trebuie să știe toți pasagerii

Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 16:39
94 citiri
Schimbare la îmbarcarea pe cursele Ryanair începând de luna viitoare. Ce trebuie să știe toți pasagerii
Începând cu luna noiembrie, Ryanair renunță la cărțile de îmbarcare tipărite. FOTO X/@AeroinfoBCN

Ryanair, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa, a anunțat oficial data la care va renunța complet la cărțile de îmbarcare tipărite.

Astel, începând cu 12 noiembrie 2025, îmbarcarea în avioanele Ryanair se va face exclusiv pe baza cărților de îmbarcare digitale, generate în aplicația myRyanair în momentul efectuării check-in-ului, scrie economica.net

„Aproape 80% dintre cei peste 206 milioane de pasageri Ryanair folosesc deja cărți de îmbarcare digitale. Trecerea Ryanair la bilete 100% digitale din 12 noiembrie vine în urma altor industrii, cum ar fi festivalurile, evenimentele muzicale și sportive, care au adoptat cu succes biletele exclusiv digitale”, se arată în comunicatul companiei, conform publicației citate.

Pasagerii care nu folosesc aplicația Ryanair vor trebui să o descarce pentru a putea efectua check-in-ul și a obține cartea de îmbarcare. Compania precizează că excepții vor exista doar pentru cazurile speciale, cum ar fi zborurile operate din aeroporturi care nu pot susține încă verificarea codurilor digitale.

Prin această schimbare, Ryanair își propune să reducă utilizarea hârtiei, să eficientizeze fluxul de îmbarcare și să alinieze procedurile de călătorie la tendințele digitale adoptate deja în alte sectoare.

...citeste mai departe despre "Schimbare la îmbarcarea pe cursele Ryanair începând de luna viitoare. Ce trebuie să știe toți pasagerii" pe Ziare.com

#transport, #transport aerian, #Ryanair , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0885 RON

0.0006

1 USD = 4.3738 RON

-0.0296
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Lista furnizorilor de energie, după scumpirea facturilor. Cine vinde cel mai ieftin
  3. Semnale de avertizare privind instabilitatea financiară îngrijorează decidenții înaintea reuniunii FMI ANALIZĂ
  4. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  5. Românii, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a călătoriilor realizate în interiorul propriei țări
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  8. Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
  9. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  10. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”