Millennium, cladirea care a ars acum sase luni, inca sta goala

Proprietarii cladirii de birouri Millennium Business Center din Capitala, care a ars in urma cu aproape jumatate de an, nu au reusit sa repuna in functiune imobilul, in ciuda faptului ca pierderile cauzate de neinchirierea spatiilor se apropie de doua milioane de euro.

"Nu avem noutati cu privire la turnul Millennium. Inca lucram la detalii. Speram ca vom putea oferi mai multe informatii pe aceasta tema in primul trimestru al anului viitor", au declarat reprezentantii fondului de investitii DEGI, care au platit peste 50 mil.euro pe aceasta cladire in 2007.

Printre chiriasii cladirii se numarau bancile MKB Romexterra, Alpha si Banca Mondiala, firmele Transelectrica si Sanofi-Aventis sau casa de avocatura Bulboaca & Asociatii.

Aceste firme, care plateau lunar circa 18-20 de euro/mp pentru spatiile din cladire, au fost nevoite sa-si gaseasca alte spatii, iar cel putin o parte au renuntat la contractele de inchiriere.

