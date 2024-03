Videanu: Obiectivul politic al Romaniei ramane Nabucco

Ministrul Economiei, Adriean Videanu, a anuntat duminica, ca in data de 21 septembrie se va intalni la Bucuresti cu vicepresedintele Gazprom, Alexander Medvedev, pentru a discuta pe tema proiectului South Stream, precizand insa ca obiectivul politic al Romaniei ramane Nabucco, relateaza NewsIn.

"In jurul datei de 21 septembrie o sa ma vad la Bucuresti cu vicepresedintele Gazprom , cu domnul Medvedev, si probabil si cu ministrul Energiei din Rusia . Nu avem niciun fel de problema sa discutam din acest punct de vedere (pe tema proiectului South Stream, n.r.).

In schimb, obiectivul politic al Romaniei ramane Nabucco, sus si tare", a declarat Videanu. El a raspuns astfel intrebarii daca Romania "va face ceva cu South Stream" in conditiile in care toti aliatii Romaniei din Europa "joaca la doua capete" (sunt implicati atat in proiectul Nabucco cat si in proiectul South Stream, n.r.).

Ads

Ministrul Economiei a precizat ca Romania va pune la dispozitie datele necesare pentru ca Rusia sa faca studiile de fezabilitate de care are nevoie pentru realizarea proiectului South Stream.

"South Stream este un proiect pentru care Romania va da tot concursul pentru a pune la dispozitie datele, astfel incat partenerul rus sa-si faca toate studiile de fezabilitate de care are nevoie, dar Nabucco, din punct de vedere al Romaniei diversifica atat sursele, cat si rutele de aprovizionare atat ale Romaniei, cat si ale UE ", a spus Videanu.

"Punctul meu de vedere este ca absolut toata lumea sustine proiectul Nabucco. (...) Parerea mea este ca, daca si Rusia va fi invitata, inclusiv Rusia va sustine acest proiect, iar eu cred ca orice proiect energetic important in aceasta parte a Europei poate sa aiba Rusia partener.

Ads

Inclusiv la Nabucco, daca partenerii din Nabucco considera important sa cheme Rusia ca partener in acest proiect... de ce nu?", a mai spus ministrul.

Presedintele Traian Basescu declara la finele lunii iulie, la postul public de radio, ca Romania nu va ramane in afara South Stream daca acest proiect va fi realizat vreodata, adaugand ca tara noastra are abilitatea, stiinta si interesul ca proiectul sa nu ocoleasca Romania.

Proiectul Nabucco - initiat pentru reducerea dependentei UE de gazul rusesc - este in concurenta cu un alt proiect de gazoduct, South Stream, dezvoltat de rusii de la Gazprom si italienii de la ENI, care va lega Rusia de Bulgaria, prin Marea Neagra.

Ads