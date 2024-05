Basescu, despre relatia cu UE: Trebuie sa corelam angajamentele cu ce facem acasa

Traian Basescu a declarat ca Romania trebuie sa se implice in actiunile Uniunii Europene, avertizand ca trebuie sa existe o corelare intre ceea ce se intampla in tara si angajamentele asumate.

"Mi se pare ca am ajuns la o limita. Am inteles ca a ramane decuplati de ce se intampla in interiorul zonei euro, este un risc major pentru Romana. Am insistat si sa fim parte a Tratatului fiscal si a uniunii bancare. Trebuie sa existe corelare intre ce vrem si angajam si ce facem acasa", a precizat Traian Basescu la finalul Summitului de Toamna de la Bruxelles.

Presedinte a explicat ca aceasta lipsa de corelare ar putea genera neincrederea partenerilor in capacitatea de a ne respecta angajamentele asumate si implicit, abandonul.

"Am obtinut reprezentarea in interiorul Mecanismului unic de supraveghere, astfel incat si statele non-euro sa fie reprezentate. In interiorul acestui mecanism de supraveghere si control. Ne cream dreptul, dar ne revin si obligatiile. In UE toti au si obligatii, nu doar drepturi, de la Germania la Malta", a adaugat Basescu.

Basescu, la finalul summitului UE: Suntem reticenti la o uniune fiscala

Traian Basescu a prezentat concluziile discutiilor purtate la Summitul UE, care a inceput joi, la Bruxelles.

Basescu: Ne-am propus sa avem acces la uniunea bancara. S-a intamplat

Presedintele a precizat ca Romania si-a atins obiectivul de a avea acces la uniunea bancara.

Basescu: S-a stabilit un buget al zonei euro, alimentat din taxele pe tranzactii bancare

In plus, seful statului a declarat ca zona euro va avea un buget separat de cel al UE, buget finantat taxele pe tranzactii bancare.

