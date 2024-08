Agrostar respinge solutia ca fermierii sa ia subventiile de la banca deoarece transforma crescatorii de animale din beneficiari ai unei subventii care li se cuvine, conform legislatiei europene, in creditori la banca, precizand ca va trece la forme radicale de protest, relateaza NewsIn.

"Acest mecanism bancar inseamna garantia colaterala a fermierului alaturi de Fondul de Garantare a Creditului Rural cu 50%, comisioane bancare si tot hatisul birocratic al intocmirii unui dosar de creditare. Aceasta pierdere suportata de catre crescatorii de animale se ridica la suma de 37 lei pe cap de animal la bovine si trei lei pe cap de animal la ovine si caprine", a declarat presedintele Agrostar, Niculae Stefan.

Presedintele Traian Basescu a anuntat, miercuri, ca incepand de luni crescatorii de animale pot lua de la CEC 90% din subventia deja stabilita de Guvern, cate 26 de lei pe cap de animal pentru ovine si 334 de lei pe cap de animal pentru bovine. "Pentru ovine mai puteti lua cate 26 de lei pe cap de animal, iar pentru vaci 334 de lei," a spus presedintele Basescu.

Seful statului a precizat ca acesti bani reprezinta 90% din subventia pe care crescatorii de animale o mai aveau de luat, 10% din valoarea diferentei de subventie va fi retinuta de banca (ca dobanda n.r.), iar regularizarea se va face in luna februarie. CEC Bank, APIA si FGCR au semnat luni o conventie privind finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente de catre beneficiarii platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in baza careia banca va acorda credite crescatorilor de animale.

Ads

Obiectul conventiei semnate luni il constituie facilitarea accesului la credite al beneficiarilor platilor nationale directe complementare pentru sectorul zootehnic, pentru desfasurarea activitatilor curente. De asemenea, BCR si BRD au semnat miercuri aceasta conventie, iar Raiffeisen va semna in aceasta seara. Guvernul a aprobat anul acesta prin HG acordarea a cate 571 lei/cap bovina, in limita sumei totale de 771 milioane lei, care se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pe anii 2009 si 2010. Aceasta prima se acorda in doua transe, iar prima transa, de 200 lei/cap bovina, a fost platita deja de Agentia de Plati pentru Interventii in Agricultura (APIA).

Tot in baza unei HG, Guvernul a aprobat in 2009 acordarea a cate 44 lei/cap ovine/caprine, in limita sumei totale de 281,2 milioane lei, care se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pe anii 2009 si 2010. Aceasta prima se acorda in doua transe, iar prima transa in valoare de 15 lei/cap ovina/caprina a fost platita deja de APIA.

Astfel, pana la incasarea de la APIA a sumelor aferente celei de a doua transe, CEC Bank va acorda credite reprezentand cel mult 334 lei/cap bovina si 26 lei/cap ovina/caprina, pentru asigurarea in anul 2009 a resurselor financiare necesare desfasurarii activitatii de productie de catre producatorii agricoli care detin efective de bovine, ovine si caprine

Ads