Presedintele Uniunii Europene, decorat cu Steaua Romaniei "pentru sprijinul acordat"

Presedintele Traian Basescu a semnat, marti, decretul de decorare a presedintelui Consiliului European, Herman van Rompuy, pentru sprijinul acordat Romaniei in parcursul sau de integrare "in structurile fundamentale" ale UE.

Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, presedintele Basescu i-a conferit lui van Rompuy Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Mare Cruce, "in semn de inalta apreciere pentru sprijinul constant acordat Romaniei in parcursul sau de integrare in structurile fundamentale ale Uniunii Europene, pentru viziunea si abnegatia puse in definirea, avansarea si realizarea prioritatilor si constructiei europene".

Presedintia mai informeaza ca decorarea a fost facuta la propunerea ministrului Afacerilor Externe, Titus Corlatean.

