Greșelile pe care le fac șoferii români pe timpul iernii. Avertismentul lui Titi Aur: „E nevoie de educație și de coerciție”

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 20:43
Titi Aur, peisaj urban de iarnă / FOTO: ATA, Unsplash.com

Din noiembrie încep să se formeze cozile la service-urile auto, cu șoferi care-și schimbă anvelopele. Titi Aur, multiplu campion național la raliuri, avertizează că nu doar roțile trebuie să fie singura preocupare în cazul pregătirii pentru sezonul rece.

O primă problemă a șoferilor din România este lipsa de conștientizare a pericolelor, susține expertul în ducere defensivă.

„Prima greșeală pe care o fac în orice anotimp este că din lipsă de informare, de educație din acest punct de vedere, șoferii nu conștientizează ce li se poate întâmpla: de exemplu, ce se poate întâmpla dacă nu am o mașină pregătită iarna. Bineînțeles, anvelope de iarnă în primul rând. Dar mai vorbim și despre: lichidul potrivit, care să-mi dezghețe geamul; filtrul de polen desfundat - dacă nu e desfundat, nu trece aerul și nu se dezaburește geamul; oglinzile reglate corect; curățarea mașinii… Vorbim despre multe lucruri care pot pune în pericol șoferul, pasagerii și pe ceilalți participanți la trafic, dacă șoferul nu cunoaște aceste lucruri și dacă nu le aplică.

Șoferul trebuie să conștientizeze că i se poate întâmpla și lui (n.r. - ceva rău). Asta nu e valabil doar cu mașina, ci în viață, în general. Auzim că unii s-au îmbolnăvit, că au căzut pe scări și și-au rupt piciorul etc. Ca să te protejezi, în primul rând trebuie să știi ce ai de făcut, ca să nu te expui unor pericole. Pe urmă trebuie să intervină sistemul de conștientizare, pentru a-ți da seama că și ție ți se poate întâmpla”, a declarat Aur, pentru Ziare.com.

Titi Aur: „Iarna poți avea tot felul de surprize”

Condițiile de conducere se schimbă radical pe timpul iernii, față de vară, avertizează Titi Aur.

„Legat strict de sezonul de iarnă, ‘iarna nu-i ca vara’, așa cum spunea ‘tovarășul’ Băsescu. Iarna aluneci cu mașina mai tare decât vara, chiar dacă e asfaltul curat. Și chiar dacă ai anvelope de iarnă, indiferent de cum e asfaltul, tot aluneci mai tare decât vara. Asta înseamnă că spațiile față de mașinile din față, din spate, din lateral, trebuie să fie mai mari, frânarea, virarea trebuie făcute mai încet. Dacă pui anvelope de iarnă nu înseamnă că ai aderența ca vara, ci înseamnă doar că ai o aderență mai bună decât dacă ai avea cu anvelope de vară.

Pe urmă, iarna poți avea tot felul de surprize: mergi pe asfalt curat, și pe urmă, peste câțiva metri dai de gheață. Apoi, poleiul, există diverse pericole la care vara nu te aștepți. Sunt multe chestiuni pe care trebuie să le înveți, trebuie să-ți adaptezi stilul de conducere în așa fel încât să poți anticipa orice situație”, a precizat multiplul campion din motorsport.

Titi Aur: „E nevoie și de educație, și de coerciție”

De asemenea, pe lângă necunoscători există și categoria „bizonilor” de pe șosele, în cazul cărora trebuie aplicate sancțiuni, remarcă pilotul.

„E nevoie și de educație, și de coerciție. Sunt unii care spun că ‘sunt mai șmecher’, ori ‘las’, că știu eu ce trebuie făcut’. Ei nu respectă aceste chestiuni, deși le cunosc. De exemplu, nu-și pun anvelope de iarnă, nu acordă prioritate, pentru care se aplică măsuri de coerciție, precum amenzi, ridicare de permis, ridicarea mașinii etc., în funcție de gravitatea faptei”, a mai transmis instructorul auto, pentru Ziare.com.

Săptămâna trecută, Titi Aur a oferit câteva sfaturi și șoferilor români care vor să-și cumpere mașini la mâna a doua - VEZI AICI.

