Un pas mai aproape de reducerea ratelor de către Fed – TradeVille

Nivelul creditelor ipotecare s-a dublat

La finalul primului semestru al acestui an, volumul creditelor ipotecare noi, in RON, a urcat la valoarea de 22.4 mld. RON, aproape dublu fata de aceeași perioada a anului trecut. Totuși, o parte semnificativa din acest volum provine din refinanțări la dobânzi mai mici ale creditelor mai vechi. Daca ne ghidam după soldul creditelor locuințelor in RON, care arata strict nivelul creditelor pentru locuințe noi, se observa o creștere de 5.5%. (Sursa: ZF)

Costul cu forța de munca, in creștere

Datele furnizate de oficiul european de statistica au indicat o creștere procentuala de 16.4% in ceea ce privește costurile cu forța de munca in Romania. Diferența dintre T1 2024 si T1 2023 apare datorita creșterii de doua ori a salariului minim pe economie in anul trecut. Procentul este cu mult mai mare decât media europeana de 5.4%, reflectând diferențele regionale dintre state prin prisma economiei, politicii si inflației. (Sursa: ZF)

Asaltul schimbărilor climatice

Schimbările climatice pun presiune majora pe producția de vin din Sudul Europei, cu riscul dispariției soiului de struguri Assyrtiko din Santorini. In 2023, la nivel global, producția de vin s-a diminuat cu 10%, acesta fiind cel mai mic nivel din ultimii 60 de ani, iar pentru 2024 estimările sunt si mai pesimiste. Din cauza costurilor ridicate de producție si a preturilor mărite, consumul de vin s-a diminuat cu 2.6% in 2023, ajungând la cel mai scăzut nivel din anul 1996. Uniunea Europeana încearcă sa dezvolte strategii pentru a salva industria vinului, dar rămân întrebări daca aceste masuri vor veni la timp pentru a proteja soiurile vulnerabile. (Sursa: CNBC)

Un pas mai aproape de reducerea ratelor de către Fed

In discursul de vineri, Jerome Powell, președintele Fed, a indicat reduceri ale ratei dobânzii, deși a refuzat sa ofere detalii exacte privind momentul sau amploarea acestora. “A venit timpul ca politica sa se ajusteze”, a declarat acesta. “Direcția este clara, iar momentul si ritmul reducerilor de dobândă vor depinde de datele care vor veni, de evoluția perspectivelor si de echilibrul riscurilor”, a mai menționat Powell. (Sursa: CNBC)

Farmaceutica Remedia Deva Pret curent 0.802 RON (0.00% ) MCap 76.5M P/E 11.535

Unul dintre liderii pieței de distribuție de medicamente, Farmaceutica Remedia, a alocat cea mai mare suma din ultimii trei ani, de peste 14 mil. RON pentru investiții. Astfel, investițiile vizează extinderea depozitului din București si optimizarea proceselor operaționale. Grupul, deținut de Valentin Tarus, include distribuția de medicamente către spitale si farmacii, o rețea de 22 de farmacii si o noua divizie de vânzări de roboti de farmacie. (Sursa: ZF)

OMV Petrom Pret curent 0.7615 RON ( -0.13% ) MCap 47.4B P/E 8.3040

OMV a anunțat finalizarea unor lucrări de foraj -explorare in Marea Norvegiei, estimările indicând un volum de gaze recuperabile intre 30 si 140 mil. de barili echivalent in petrol. Vicepreședintele companiei a anunțat intenția de a creste ponderea gazelor in portofoliul de producție pana la 60%, lucru care ar îmbunătăți poziția grupului ca furnizor in Europa. (Sursa: Economica)

Trump Media Technology Group Pret curent 22.480 USD ( -4.30% ) MCap 849M

Fostul președinte Donald Trump deține 59% din Trump Media, echivalentul a 114,750,000 de acțiuni, valoarea acestora fiind estimata la peste 2.6 mld. USD. Atât el, cat si alți deținători de acțiuni au fost supuși unui lock-up agreement care ii împiedică sa vândă acțiunile timp de aproximativ 180 de zile de la listarea pe Nasdaq. In curând acesta va putea sa înceapă sa vândă acțiunile sale de la Trump Media, companie pe care o deține in mod majoritar. (Sursa: CNBC)

Uber Technologies Inc Pret curent 73.83 USD (1.47% ) MCap 149B P/E -399.49

Uber își creste numărul parteneriatelor cu companii de mașini autonome, anunțând ca, din 2025, clienții vor putea opta pentru o călătorie cu un vehicul autonom Cruise, bazat pe Chevrolet Bolt. Cruise, o subsidiara a General Motors, care a pierdut 3.5 mld. USD anul trecut, si-a reluat operațiunile de testare in trei orașe după o pauza temporara. In ciuda unor dificultăți anterioare, GM rămâne optimista cu privire la viitorul autonomiei. Totodată, Waymo care este deținut de Alphabet, rivalul Cruise, a depășit recent 100,000 de curse plătite pe săptămână, de doua ori mai multe decât a avut in luna mai a acestui an. (Sursa: Barron`s)

Altria Group Pret curent 52.16 USD (0.85% ) MCap 93.6B P/E 13.73

Compania americana Altria a anunțat mărirea dividendului, plătind aproximativ 80% din câștigurile sale către acționari. Acesta este al 55-lea an consecutiv in care dividendul creste, 2024 marcând o îmbunătățire de 4.1%. Investitorii Altria se bucura de un randament al dividendului de 7.9%, unul dintre cele mai mari din indicele S&P 500, compania prioritizand dividendul in detrimentul răscumpărării acțiunilor. (Sursa: Barrons)

Pfizer Inc Pret curent 28.84 USD (0.38% ) MCap 162B P/E 7.58

Pe fondul unor creșteri ale cazurilor de Covid 19 in SUA, Pfizer furnizează noi doze ale vaccinului, concentrandu-se pe tulpina KP.2, întâlnită din ce in ce mai des. Rapiditatea cu care Pfizer a reușit aducerea pe piață a noilor vaccinuri pare sa ii liniștească pe americani. Noile vaccinuri au primit aprobarea din partea autorităților americane. (Sursa: CNBC)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville.

SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

