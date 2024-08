Record la Fidelis – TradeVille

Record la Fidelis

Investitorii persoane fizice au subscris o suma record de 3.2 mld. RON in titluri de stat Fidelis, din care 1.7 mld. RON in moneda națională si 311 mil. euro in moneda europeana. Aceasta ediție, desfășurată in perioada 8-20 august 2024, a atras aproximativ 20,000 de ordine, iar subscrierile au fost influențate de recenta reducere a ratei dobânzii de politica monetara de către BNR. Dintre acestea, transa in RON pe cinci ani cu dobândă de 7% pe an a fost cea mai populara, adunând ordine de 970 mil. RON. In total, statul a atras 10.4 mld. RON de la investitorii persoane fizice in 2024. (Sursa: ZF)

Volum in scădere al lucrărilor de construcții

Potrivit datelor ajustate sezonier publicate de INS, in iunie 2024, volumul lucrărilor de construcții a scăzut cu 2.2% fata de aceeași perioada a anului 2023. Aceasta diminuare a fost determinata de reducerea lucrărilor de construcții noi si de lucrările de întreținere si reparații curente, care au înregistrat scăderi de 3.1%, respectiv 1.3%. La polul opus, lucrările de reparații capitale au crescut cu 2.8%. (Sursa: INS)

Rata șomajului printre tinerii chinezi, in creștere

China înregistrează o creștere a ratei șomajului in rândul tinerilor cu vârste cuprinse intre 16 si 24 de ani, ajungandu-se la un nivel de peste 17%, fata de 13.2% raportat in luna iunie a acestui an. Valoarea înregistrată este cea mai mare de pana acum, inițiativă de monitorizare fiind implementata in decembrie 2023. Aceasta schimbare atrage atenția asupra creșterii ratei șomajului pentru toate categoriile de vârstă, de la 5% in luna iunie a acestui an, la 5.2%. (Sursa: CNBC)

Inflația din zona euro – trei luni consecutive de liniște economica

Inflația de baza din zona euro s-a menținut stabila pentru a treia luna consecutiv, rămânând la 2.9% anual, marcând astfel a doua cea mai scăzută valoare din februarie 2022 încoace. Deși inflația generala, care include si preturile volatile, a crescut, ușor, la 2.6%, inflația de baza, care exclude alimentele, energia, alcoolul si tutunul, a rămas neschimbata, surprinzând o anumita stabilitate economica in fata presiunilor externe. (Sursa: ShareCast)

Banca Transilvania Pret curent 28.65 RON (0.88% ) MCap 26.2B P/E 8.01

Banca Transilvania a raportat un profit net consolidat de 2.1 mld. RON in primul semestru al anului 2024, in creștere cu 35% fata de aceeași perioada din 2023, si o creștere de 42% la nivel individual, ajungând la 1.8 mld. RON. Activele grupului au crescut la 177.9 mld. RON, iar rezultatele pozitive au fost susținute de creșterea portofoliului de credite si a depozitelor clienților. Banca a continuat extinderea prin achiziții strategice, inclusiv OTP Bank Romania. Integrarea OTP Romania in Grupul Financiar Banca Transilvania, este o prioritate pentru TLV in perioada următoare. (Sursa: BVB)

Med Life Pret curent 5.900 RON (2.43% ) MCap 3.13B P/E 6,081.654

Al treilea cel mai mare fond de pensii private Pilon II, Metropolitan Life, a achiziționat 2.1 mil. de acțiuni Medlife pe parcursul lunii iunie, la un preț de 5.6 RON/acțiune. Astfel, fondul de pensii a realizat 35% dintre tranzacțiile realizate cu acțiuni Medlife pe parcursul lunii respective. (Sursa: ZF)

Ssif Brk Financial Group Pret curent 0.1265 RON (1.20% ) MCap 42.6M P/E -7.1082

BRK Financial Group înregistrează, pe primul semestru, o creștere de 60% a cifrei de afaceri, pana la nivelul de 14.1 mil. RON. Atât veniturile din activitatea de market making, cat si cele din intermediere s-au majorat pana la valorile de 5.4 mil. RON, respectiv 8.7 mil. RON. Compania a redevenit profitabila in acest semestru, după o pierdere neta înregistrată anul trecut. Totuși, performanta portofoliului propriu rămâne una negativa, acest segment de business înregistrând o pierdere de 3.3 mil. RON. (Sursa: BVB)

Star Residence Invest Pret curent 0.1180 RON ( -4.07% ) MCap 9.03M P/E 18.9301

Star Residence Invest a raportat rezultatele pe primul semestru din 2024, anunțând o pierdere de 66,172 RON, fata de un profit de 375,964 RON in aceeași perioada a anului trecut. Cifra de afaceri este, de asemenea, semnificativ mai mica in 2024 fata de 2023, însumând 31,849 RON. Drept consecință a faptului ca nu s-au înregistrat venituri din închirierea patrimoniului deținut, REIT decide demararea unor procese de vânzare a activelor in vederea îndeplinirii BVC-ului asumat. (Sursa: BVB)

Roca Industry Holdingrock1 Pret curent 8.90 RON (1.14% ) MCap 221M P/E -13.50

Roca Industries a raportat, la finalul primului semestru al acestui an, o creștere de 73.8% a cifrei de afaceri la nivel consolidat, datorata masurilor de eficientizare si expansiune luate de companie in ultimii ani. De asemenea, societatea a înregistrat un profit net de 6.1 mil. RON, comparativ cu o pierdere realizata in aceeași perioada a anului trecut. Aceasta dinamica pozitiva s-a menținut si la nivel trimestrial, profitul din al doilea trimestru fiind de 6.4 mil. RON, fata de o pierdere ușoară in T1. (Sursa: BVB)

Palo Alto Networks Inc Pret curent 371.81 USD (8.29% ) MCap 112B P/E 256,513.12

Palo Alto Networks, unul dintre liderii de piață pe segmentul de servicii de securitate cibernetica, a raportat venituri de 2.2 mld. USD in al patrulea trimestru, cu 2% peste așteptările analiștilor. Compania a înregistrat un profit pe acțiune de 1.51 USD, in creștere cu 4.86% fata de perioada anterioara si cu 7% fata de estimările pieței. De asemenea, prognoza pentru următorul an fiscal este una optimista, cu venituri intre 9.1 si 9.15 mld. USD. (Sursa: Barron’s)

TESLA INC. Pret curent 221.3700 USD ( -0.61% ) MCap 700B P/E 57.4108

Uniunea Europeana anunță o scădere a tarifelor planificate pentru vehiculele Tesla importate din China. Comisia Europeana afirma despre companie ca ar beneficia de „subvenții incorecte”, tarifele reduse putând pune in dificultate producătorii de vehicule electrice din Europa. Odată cu scăderea tarifelor la 9% de la 20.8%, taxele de import vor suferi si ele modificări. (Sursa: CNBC)

Eli Lilly and Company Pret curent 946.00 USD (2.62% ) MCap 854B P/E 131.46

Wells Fargo își actualizează prețul țintă pentru acțiunile companiei Eli Lilly la o valoare de 1,000 USD pe acțiune, o creștere de 8% fata de prețul curent. Analiștii sunt optimiști cu privire la rezultatele financiare ale companiei pentru anul 2025 si la progresul pe segmentul de dezvoltare de noi produse farmaceutice. Pe lângă asta, aceștia susțin ca societatea are o baza solida de clienți, iar competiția nu reprezintă un risc major. (Sursa: CNBC)

Boeing Co Pret curent 171.01 USD ( -4.80% ) MCap 102B P/E -22.95

Boeing a oprit testele de zbor ale modelului 777X după ce a descoperit o avarie la o structura a avionului. Incidentul vine intr-un moment in care compania încearcă sa depășească criza legata de siguranță aparatelor sale, izbucnita la începutul anului. Totodată, exista incertitudini in ceea ce privește certificarea si livrarea noilor avioane wide-body care au deja o întârziere de cinci ani. (Sursa: CNBC)

