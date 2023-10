China rămâne in pragul deflației – TradeVille

Resursele De Energie Primara, In Scădere La 8L

In primele 8 luni din 2023, resursele de energie primara au scăzut cu 1.2%, in timp ce resursele de energie electrica s-au majorat cu 2.2% comparativ cu aceeași perioada din 2022. Totodată, producția interna s-a majorat cu 1.9% vs 8L 2022, iar importul a scăzut cu 4.8%. Printre principalele creșteri, se numără producția din hidrocentrale, care s-a majorat cu 44.6% vs 8L 2022, in timp ce producția din termocentrale a scăzut cu 20.6%. (Sursa: INS)

Producția Vegetala Scade In 2022

Valoarea producției ramurii agricole, in 2022, a fost de 109.5 mld. RON, cea mai mare pondere fiind înregistrata de producția vegetala (65.6%), in scădere fata de anul anterior cu 5.6 pp. Totodată, valoarea producției animale a marcat creșteri in anul 2022 in regiunile de dezvoltare Vest, Nord-Vest si Sud-Muntenia, cu procente cuprinse intre 1.5% si 3.5%, in timp ce, in celelalte zone de dezvoltare, au fost înregistrate scăderi cuprinse intre 2.7% si 7.4%. (Sursa: INS)

Producția Industriala In Zona Euro – Declin Fata De Anul Precedent

Producția industriala din zona euro a crescut cu 0.6% in luna august 2023 fata de luna precedenta, peste așteptări, înregistrând pe de alta parte o scădere de 5.1% pe baza anuala. Rezultatele peste așteptări de la o luna la alta se datorează, in principal, unei reveniri de 1.2% a producției de bunuri de consum durabile, cum ar fi televizoarele sau frigiderele, după un declin de dimensiuni similare in luna iulie. Comparativ cu anul precedent, toate tipurile de producție au fost cu aproximativ 5-7% mai mici, cu excepția bunurilor de consum non-durabile, a căror scădere a fost de 1.4%. (Sursa: Reuters)

China Rămâne In Pragul Deflației

Indicele preturilor de consum din China a rămas neschimbat in septembrie fata de luna similara a anului trecut, sub așteptările analiștilor, care previzionau o ușoara creștere. In ceea ce privește indicatorul IPC de baza (care exclude costurile alimentelor si ale energiei), acesta a înregistrat o creștere modesta, de 0.8%, comparativ cu septembrie 2022. Preturile industriale de producție s-au diminuat cu 2.5% in perioada menționata, înregistrând o ușoara temperare fata de declinul din luna precedenta, însă temerile privind deflația exista in continuare. (Sursa: Bloomberg)

SOCEP S.A. Preț curent 2.46 RON ( -6.11% ) MCap 851M P/E 14.50

Operatorul portuar, Socep, a anunțat piața cu privire la aprobarea prospectului simplificat de către ASF, in vederea majorării capitalului social. In acest sens, oferta publica se va desfășura in perioada 16.10.2023 – 15.11.2023, prețul de subscriere fiind stabilit la 0.10 RON/acțiune. Perioada de plata a fost stabilita la 12 luni de la data începerii perioadei de subscriere. Majorarea de capital, cu suma maxima de 34.6 mil. RON, are la baza nevoia de retehnologizare a capacitaților de operare ale companiei. (Sursa: BVB)

Microsoft Corporation Preț curent 327.80 USD ( -1.01% ) MCap 2.43T P/E 33.71

Autoritatea de reglementare din Marea Britanie a dat unda verde preluării Activision Blizzard de către Microsoft, eliminând-se, astfel, ultimul obstacol major pentru încheierea tranzacției. In acest sens, autoritatea de reglementare a autorizat acordul de cumpărare, însă fără drepturile de joc din cloud, ceea ce va menține competitivitatea preturilor si a serviciilor pe aceasta piața. Tranzacția a fost blocata la începutul anului de către autoritatea din Marea Britanie, având la baza îngrijorări cu privire la competitivitatea de pe piața jocurilor in cloud. (Sursa: CNBC)

Jpmorgan Chase & Co Preț curent 151.00 USD (3.56% ) MCap 435B P/E 9.55

JPMorgan a dat startul sezonului de raportări din sectorul bancar, depășind cu mult estimările analiștilor de pe Wall Street. Banca a beneficiat de o creștere continua a veniturilor nete din dobânzi si de achiziția First Republic Bank. Profitul a crescut cu 35% fata de anul trecut, sau cu 24% excluzând First Republic, pana la 13.22 mld. USD. Veniturile celei mai mari bănci americane au totalizat 39.9 mld. USD cu 300 mil. USD mai mult decât estimările analiștilor. In ceea ce privește EPS, acesta a fost de 4.33 USD, superior prognozei pieței de 3.95 USD. CEO-ul Jamie Dimon a subliniat rezultatele bune, dar a îndemnat la prudenta, pe fondul unui context macroeconomic dificil. (Sursa: Barron’s)

Wells Fargo & Co Preț curent 41.16 USD (3.57% ) MCap 151B P/E 9.97

Wells Fargo a raportat pentru al treilea trimestru un profit de 1.48 USD/acțiune si venituri totale de 20.86 mld. USD. Analiștii de la FactSet se așteptau la venituri de 20.09 mld. USD si un EPS de 1.24 USD. Compania a declarat ca a beneficiat de venituri nete mai mari din dobânzi, determinate de creșterea ratelor si de investițiile făcute in afacerile sale. După publicarea rezultatelor, prețul acțiunii a crescut cu 2.5% in ședința de pre-market de la New York. (Sursa: Barron’s)

Citigroup, Preț curent 42.81 USD (3.08% ) MCap 80.5B

Citigroup a anunțat rezultate trimestriale peste consensul analiștilor de pe Wall Street. In ciuda mai multor obstacole recente, banca americana a reușit sa obțină venituri de 20.1 mld. USD, marcând o creștere de 9% fata de anul trecut. Profitul trimestrial a fost de 3.5 mld. USD, rezultând un EPS de 1.63 USD. Rezultatele vin pe fondul creșterii bazei de clienți instituționali si al serviciilor bancare personale. Prețul acțiunilor a crescut cu 2% după publicarea rezultatelor, dar se afla încă sub prețul începutului de an. (Sursa: CNBC)

Unitedhealth Group Inc Preț curent 534.32 USD (1.67% ) MCap 502B P/E 23.80

Pe parcursul T3 2023, UnitedHealth Group a înregistrat venituri operaționale in valoare de 92.4 mld. USD, in creștere cu 14% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Profitul net al perioadei s-a situat la 5.8 mld. USD, cu 10% mai mare fata de cel obținut in T3 2022 si este pus pe seama creșterii cu doua cifre a liniilor de business Optum (servicii medicale) si UnitedHealthcare (asigurări medicale). Rezultatele financiare au depășit nivelul anticipat de analiști, pe fondul costurilor medicale mai mici decât se estima. (Sursa: Forbes)

