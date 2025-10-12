Licitație încinsă pentru un tractor Universal U650, vechi de 18 ani. 13 fermieri s-au întrecut în oferte și au urcat prețul la o valoare neașteptată

Marti, 07 Octombrie 2025, ora 09:08
492 citiri
Tractorul pentru care s-au "bătut" fermierii FOTO Agrointeligența-AGROINTEL.RO

Un tractor Universal U650, fabricat în 2005, a fost vândut cu 32.000 de lei de Primăria Săbăoani, județul Neamț, în urma unei licitații la care au participat 13 fermieri. Utilajul, utilizat anterior la deszăpezire, a intrat deja în posesia celui care a oferit cel mai mare preț, iar banii obținuți vor fi folosiți în beneficiul comunității.

Primăria comunei Săbăoani, județul Neamț, anunța pe 3 septembrie că scoate la vânzare prin licitație un tractor Universal U650, an fabricație 2005, aparținând domeniului privat al comunei, în temeiul legal OUG nr. 57/2019. Licitația pentru tractorul U650 s-a derulat pe 17 septembrie, iar la ședința publică au participat 13 fermieri interesați de utilajul vândut de primărie, arată Agrointeligența-AGROINTEL.RO.

”A fost vândut destul de repede, am avut 13 beneficiari interesați și a câștigat cel care a oferit prețul cel mai mare. Utilajul era funcțional, dar mai era nevoie de ceva investiții/reparații pentru el. Primăria îl utilizase la deszăpezire, dar acum a achiziționat alte utilaje și s-a luat decizia ca vechiul utilaj să fie valorificat pentru a folosi banii în folosul comunității. A fost interes mare, într-adevăr, sunt mulți pasionați de tractoarele vechi pe care nu au unde să se mai găsească pentru că nu se mai fabrică,” a declarat o funcționară a Primăriei Săbăoani pentru sursa citată.

Conform acesteia, utilajul a fost deja achitat și predat fermierului care a câștigat licitația.

Gama de tractoare Universal românești fabricate în cadrul Uzina Tractorul Brașov (UTB) se numără printre cele mai apreciate tractoare la nivel național. Cu o puternică istorie în spate, aceste modele de tractoare U650 au revoluționat munca agricolă din România în urmă cu 50 de ani. Astăzi, deși mai puțin întâlnite pe câmpurile agricole ale României, datorită noilor modele străine intrate pe piață și care au caracteristici mai moderne, folosirea unui tractor U650 Brașov încă aduce randament fermierilor români.

