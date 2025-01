Vanzarile auto din SUA au scazut cu aproape 5% in luna august

Vanzarile de automobile si camionete s-au redus cu aproape 5% in Statele Unite, in luna august, in raport cu perioada similara a anului 2005, pe fondul scaderii cheltuielilor de consum ale populatiei, transmite Reuters.Printre factorii economici care au influentat reducerea vanzarilor se numara majorarea ratelor dobanzilor, cresterea pretului gazelor naturale si incetinirea avansului sectorului imobiliar, care ar putea determina continuarea scaderii pietei auto in lunile urmatoare, potrivit analistilor.

Vanzarile auto din SUA au consemnat o scadere de peste 4%, de la inceputul acestui an.

Cea mai mare reducere a vanzarilor, in termeni procentuali, a fost raportata de Ford Motor, cu aproape 12%, potrivit datelor firmei Autodata.

Rezultatele obtinute intensifica presiunea existenta asupra Ford, care intentioneaza sa accelereze planul de restructurare "Way Forward", pe fondul scaderii cererii pentru camionete si vehicule de teren.

Numarul de unitati comercializate de DaimlerChrysler s-a redus cu 3%, ceea ce reprezinta a cincea scadere consecutiva a, iar vanzarile Honda si Nissan au scazut cu 7%, respectiv 6%.

Pe de alta parte, Toyota Motor a consemnat o crestere de 13% a numarului de unitati livrate in luna august, pe fondul avansului vanzarilor automobilelor cu consum scazut de combustibil, precum Yaris si modelul hibrid Prius.

Vanzarile Hyundai Motor au avansat, de asemenea, cu 6%, in urma cererii crescute pentru noul model Sonata.

