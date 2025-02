Toyota opreste vanzarea a opt modele, din cauza problemelor tehnice

Toyota Motors a cerut dealerilor din Statele Unite sa opreasca, temporar, vanzarile a opt modele de masini, din cauza unor probleme la pedala de acceleratie.

Saptamana trecuta, compania a anuntat rechemarea a 2,3 milioane de automobile, adica mai multe decat a vandut in intreg anul 2009, cand vanzarile s-au ridicat la 1,8 milioane de unitati, relateaza CNN.



De asemenea, producatorul a anuntat ca va opri productia in unele dintre fabricile din Canada si statele americane Indiana, Kentucky si Texas, timp de o saptamana, in luna februarie.



Potrivit purtatorului de cuvant al companiei, masinile construite deja nu vor fi vandute pana nu li se vor repara pedalele de acceleratie.



Modelele afectate sunt RAV4 din 2009 - 2010, Corolla, Matrix, Avalon din 2005 - 2010, unele automobile Camry din 2007 - 2010, Highlander 2010, Tundra 2007 - 2010 si Sequoia 2008 - 2010.



De asemenea, a fost inclusa si Pontiac Vibe a celor de la General Motors, care este acelasi model ca Toyota Matrix, dar vanduta sub brandul producatorului american.



Incepand din toamna anului trecut, Toyota a rechemat, doar in Statele Unite, 6,5 milioane de automobile, din cauza faptului ca pedala de acceleratie se bloca in podeaua masinii.

