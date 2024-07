Hyundai si-a triplat castigul in T3

Hyundai Motor, cel mai mare constructor auto din Coreea de Sud, a anuntat o triplare a profitului in al treilea trimestru, pe fondul deprecierii monedei sud-coreene, wonul, si cresterii vanzarilor in Statele Unite si China, relateaza Bloomberg, preluat de NewsIn.

Profitul net a crescut la un nivel record de 979,2 miliarde woni (827 milioane dolari), de la 264,8 miliarde woni in aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat compania. Analistii estimau, in medie, un profit net de 532 miliarde woni. Vanzarile au crescut cu 34%, la 8.100 miliarde woni.

Vanzarile Hyundai din Satele Unite au crescut cu 29%, sustinute de primele de casare oferite de guvern, ce au majorat cererea pentru modelul compact Elantra, in contextul in care deprecierea wonului i-a oferit un avantaj in fata concurentilor Toyota si Honda.

Grupul auto prevede ca vanzarile auto din Statele Unite vor creste in 2010 cu 17%, in contextul revenirii economiei.

"Programele de sustinere oferite de guverne au fost un sprijin esential pentru performanta Hyundai. Impreuna cu wonul slab, au transformat Hyundai intr-un adevarat jucator mondial", a declarat Chang In Hwan, directorul executiv al KTB Asset Management.

Profitul operational a crescut de peste cinci ori, la 586,8 miliarde woni. Cota de piata a crescut de la 5% in prima jumatate a anului la 5,5% dupa noua luni, a mai anuntat compania.

Pentru trimestrul in curs, companie prevede ca va vinde 830.000 de autovehicule, a anuntat directorul financiar, Chung Tae Hwan.



Ads