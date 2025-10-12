CEO-ul Ford spune că o practică japoneză preluată de la rivalul Toyota îl ajută să ia decizii mai bune: ce este „gemba”

CEO-ul Ford, Jim Farley FOTO captură YouTube/ The Aspen Institute

La mai bine de un secol de la înființare, Ford încearcă să se reinventeze pentru era vehiculelor electrice. Ca parte a acestui proces, CEO-ul Jim Farley spune că a adoptat o lecție din modelul rivalului japonez Toyota, care îl ajută să ia decizii importante.

„De fiecare dată când iau o decizie mare, merg personal acolo”, a spus Farley în cadrul podcastului „Decoder”, într-un interviu publicat săptămâna aceasta.

Practica de management direct se numește „gemba”, iar Farley spune că „s-a îndrăgostit de ea la Toyota”, locul unde și-a început cariera în industria auto.

„Gemba” provine din expresia japoneză „genchi genbutsu”, care înseamnă „du-te și vezi cu ochii tăi”, a explicat el. Conceptul se referă la locul real în care se desfășoară munca reală, spre deosebire de un plan sau un model teoretic al producției.

„Înainte să iei o decizie importantă”, a spus Farley, „trebuie să mergi și să vezi adevărata problemă — unde este risipa.”

Deși producătorul auto din Detroit este lider pe piața mașinilor cu motoare tradiționale pe combustie, competitori precum Tesla în SUA și BYD în China au dezvoltat metode complet diferite de fabricare a vehiculelor electrice.

Progresul rapid al acestora îl determină pe Farley să analizeze fiecare etapă a producției, cu scopul de a reduce costurile la maximum — lucru greu de realizat din biroul de conducere.

„Te uiți la tot. Vorbești cu oamenii, cu inginerii. Îi întrebi: ‘De ce avem această risipă? De ce folosim un sistem de eliberare a pieselor vechi de 25 de ani?’”, a spus Farley. „Le pui întrebări de bază, ca să poți vizualiza decizia ta.”

În Japonia, managerii Toyota obișnuiau să facă „plimbări gemba” prin fabrici pentru a observa modul în care se desfășura munca și a identifica modalități de îmbunătățire.

Un alt principiu Toyota este „kaizen”, care înseamnă îmbunătățire continuă.

Un exemplu de zonă ce necesită îmbunătățiri, a spus Farley, a fost o componentă complexă a vehiculelor electrice — cablajul electric al modelului Mustang Mach-E, un SUV.

„Este un cablaj frumos, dar este cu 30 de kilograme mai greu decât cel al Modelului Y și costă cu 200 de dolari mai mult pe baterie doar pentru a transporta acel cablaj de 30 de kilograme”, a spus el, făcând referire la modelul Tesla Model Y.

Farley a mai descoperit o diferență semnificativă între cele două vehicule, una pe care majoritatea cumpărătorilor nu ar observa-o niciodată: Model Y are doar o treime din numărul de șuruburi și prinderi folosite la Mach-E.

„Din punct de vedere al fabricării și al costurilor, numărul de prinderi este un indicator al eleganței și simplității soluției tale inginerești”, a explicat Farley.

Văzând aceste diferențe în realitate — și cum afectau ele producția și costurile — l-a motivat pe Farley să ia decizii dificile pentru a schimba unele procese vechi ale companiei, chiar dacă acest lucru riscă să deranjeze oameni implicați în acele sisteme.

„Nu pot pune viitorul companiei în pericol doar pentru a face pe plac oamenilor. Trebuie să fac ceea ce este corect”, a spus el, scrie Business Insider.

