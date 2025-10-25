Top 10 țări din lume pentru nomazii digitali în 2025: 7 sunt în Europa

Top 10 țări din lume pentru nomazii digitali în 2025: 7 sunt în Europa
Europa domină topurile dedicate nomazilor digitali, pe măsură ce tot mai mulți profesioniști aleg să lucreze de la distanță. Pandemia de Covid-19 a accelerat acest fenomen, milioane de angajați renunțând la birourile tradiționale pentru mai multă flexibilitate și libertate. În acest context, numeroase țări au lansat vize și programe speciale pentru a atrage lucrători la distanță, potrivit Euronews.

Un raport realizat de Global Citizen Solutions a analizat 64 de țări și a identificat cele mai prietenoase 10 destinații pentru nomazii digitali în 2025. Dintre acestea, șapte se află în Europa, avantajate de infrastructură modernă, ecosisteme tehnologice puternice și posibilitatea obținerii rezidenței permanente sau a cetățeniei.

Top 10 țări pentru nomazii digitali în 2025:

Spania

Țările de Jos

Uruguay

Canada

Cehia

Portugalia

Franța

Emiratele Arabe Unite

Germania

Malta

De ce Spania este liderul clasamentului

Spania oferă o viză specială pentru nomazii digitali, care permite lucrul de la distanță pentru angajatori străini, cu o integrare ușoară și posibilitatea obținerii cetățeniei. Avantajele includ internet rapid, costuri de trai accesibile în orașele secundare, indice ridicat al calității vieții și cadru legal care facilitează șederea pe termen lung. Cerințele includ diplomă de licență sau master, experiență profesională de minimum trei ani și dovada mijloacelor financiare.

Europa, un magnet pentru nomazii digitali

Țările de Jos ocupă locul 2 datorită permisului pentru antreprenori, care facilitează accesul la rezidență permanentă și integrarea pe termen lung.

Cehia (locul 5) oferă o cale rapidă către cetățenie și costuri moderate comparativ cu Europa de Vest.

Portugalia (locul 6) beneficiază de programul D8, care combină vize de ședere temporară, internet rapid și stimulente fiscale.

Franța (locul 7) impresionează prin calitatea vieții și conectivitate, deși obținerea cetățeniei este mai dificilă.

Germania (locul 9) oferă stabilitate, infrastructură solidă și viza pentru antreprenori, cu posibilitatea rezidenței permanente după cinci ani.

Malta (locul 10), deși mică, atrage prin internet stabil, servicii medicale de calitate și limba engleză oficială.

Acest top arată că Europa continuă să fie un pol atractiv pentru nomazii digitali, combinând siguranța, infrastructura modernă și calitatea vieții cu oportunități de integrare pe termen lung și mobilitate internațională.

