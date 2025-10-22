Schimbare de lider în topul salariilor. Domeniul în care veniturile au crescut considerabil, peste cele din IT și industria energetică. Cât câștigă un angajat

În domeniul transporturilor aeriene slariile au crescut considerabil FOTO: Pixabay

În august 2025, transporturile aeriene au urcat pe primul loc în topul salariilor din România, cu o creștere de peste 27% față de anul precedent, depășind pentru prima dată industria energetică și IT-ul. Deși sectorul numără doar câteva mii de angajați, veniturile medii nete din această nișă au ajuns să conducă clasamentul salarial național.

Pe al doilea loc în clasament este fabricarea produselor de cocserie şi obţinute din prelucrarea ţiţeiului, cu un salariu mediu net de 11.649 de lei. Pe poziţia a treia este IT-ul, cu un salariu mediu net care ajunge la 11.563 de lei, arată Ziarul Financiar.

Topul salarial din România este condus pentru prima dată de transporturile aeriene, unde salariile au crescut cu peste un sfert faţă de anul anterior, după cum arată calculele ZF pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS).

Aşadar, în august 2025, cele mai mari salarii din economie s-au înregistrat în transporturile aeriene, unde venitul mediu net a urcat la 12.458 de lei pe lună, marcând o creştere de peste 27% faţă de anul precedent, conform INS.

„Transporturile aeriene reprezintă o nişă specifică în piaţa muncii şi de aceea activitatea din acest sector nu poate fi considerată reprezentativă pentru piaţa muncii. Din informaţiile specifice, acest sector regrupează 2.000 - 3.000 de salariaţi, inclusiv salariaţii de la o companie cu capital de stat (TAROM). La nivel naţional, în medie, creşterile salariale din 2025 abia dacă s-au apropiat de nivelul inflaţiei şi acesta credem că este un obiectiv realist de creştere salarială. Până la acest moment, nivelul mediu înregistrat se situează în jur de 8%”, a spus pentru ZF Raluca Pârvu, business manager în cadrul companiei de resurse umane BPI România.

