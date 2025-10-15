Adevărat șoc în rândul miliardarilor din 2025: Fug pe capete într-o loc neașteptat, tocmai în deșert VIDEO

La începutul acestei săptămâni, Henley & Partners a publicat Raportul anual privind migrația averii private pentru 2025, care a subliniat un fapt neașteptat: miliardarii lumii își iau averile colosale și pleacă în număr record din țara lor! Astfel, 142.000 de milionari în dolari din întreaga lume fug pe capete, iar cei mai mulți dintre ei se mută în deșert, în Emiratele Arabe Unite, în special la Dubai și Abu Dhabi.

Pe măsură ce numărul milionarilor la nivel mondial continuă să crească - populația globală de milionari crescând cu peste 684.000, ajungând la aproximativ 60 de milioane anul trecut, conform estimărilor UBS - rezultă că un număr tot mai mare de membri ai clubului cu venituri de șapte cifre, în dolari, se mută în zone care i-ar ajuta să se mențină mai bine în formă, conform Sherwood.

Potrivit lui Henley, această „mișcare în masă a milionarilor” marchează cel mai mare transfer voluntar de capital din istoria modernă. Odată cu aceasta vine o „schimbare profundă a influenței economice”, deoarece regiunile cu fluxuri mari de milionari se bucură de noi rezerve de avere investibilă.

Dar ce țări se așteaptă să vadă cei mai mulți milionari noi în acest an - și căror persoane cu avere netă le întorc spatele? Emiratele Arabe Unite (EAU), care găzduiesc orașe înfloritoare precum Dubai și Abu Dhabi, se preconizează că 9.800 de milionari vor obține rezidența acolo în 2025, conform raportului.

Programul Golden Visa al EAU, infrastructura de clasă mondială și, bineînțeles, impozitul zero pe venit sunt toate enumerate ca motive pentru care este acum cel mai căutat paradis al averii din lume - deși merită menționat că conflictul continuu din Orientul Mijlociu ar putea afecta aceste cifre.

SUA se află pe locul al doilea, estimându-se că vor câștiga 7.500 de noi milionari cu avere netă în acest an, după ce au luat notițe din manualul de imigrare a averii din EAU. Conform Forbes, creșterea se datorează în mare parte Programului EB-5 pentru investitori imigranți, precum și programului de vize Gold Card de 5 milioane de dolari, aflat în curs de dezvoltare, al președintelui Trump.

Cel mai mare pierzător de persoane bogate? Regatul Unit. Anterior un centru pentru ultra-bogații europeni, se anticipează că Marea Britanie va pierde un număr masiv de 16.500 de milionari în acest an, deținând împreună active în valoare de aproximativ 92 de miliarde de dolari, scrie Independent.

Acest exod se bazează pe un flux tot mai mare de milionari pe care țara l-a înregistrat după Brexit: Henley estimează că, din 2016, Regatul Unit a pierdut un număr uriaș de aproximativ 28.800 de milionari.

Bogătașii fug din Europa

După un deceniu de performanțe economice slabe și reforme fiscale radicale introduse de guvernul conservator și laburist, persoanele înstărite caută jurisdicții favorabile din punct de vedere fiscal, precum Emiratele Arabe Unite, Monaco și Malta.

Potrivit ultimului raport Henley Private Wealth Migration Report, Marea Britanie va pierde de două ori mai multe persoane cu venituri mari decât China (China pierde 7.800 de milionari) și India (care pierde 3.500) și de zece ori mai multe decât Rusia. Dr. Juerg Steffen, CEO la Henley & Partners, a declarat: „Anul 2025 marchează un moment crucial. Pentru prima dată în zece ani de monitorizare, o țară europeană se află în fruntea clasamentului mondial al exodului milionarilor.

„Nu este vorba doar de modificări ale regimului fiscal. Acest lucru reflectă percepția tot mai puternică în rândul persoanelor înstărite că oportunități, libertate și stabilitate mai mari se găsesc în altă parte.

Marea Britanie nu este singura țară europeană care înregistrează o reducere a numărului de milionari, Franța, Spania și Germania urmând să înregistreze un exod de 800, 500 și, respectiv, 400 de persoane. În același timp, Elveția, Italia, Portugalia și Grecia sunt pe cale să atragă un număr record de persoane înstărite, în mare parte datorită regimurilor fiscale favorabile, stilului de viață atractiv și programelor active de migrație a investițiilor.

„Implicațiile pe termen lung pentru Europa și pentru competitivitatea economică și atractivitatea investițională a Regatului Unit sunt semnificative.” „Acest lucru demonstrează importanța migrației milionarilor în stimularea formării de noi averi într-o țară.”

Opțiunile atractive de obținere a „Golden Visa” au asigurat că Emiratele Arabe Unite rămân cea mai căutată destinație din lume pentru milionari, Arabia Saudită fiind, de asemenea, în creștere.

