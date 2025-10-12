Ediție nouă a titlurilor de stat Fidelis. Dobânzi neimpozabile și posibilitatea de a retrage oricând banii

O nouă ediție ”Fidelis” pe 10 octombrie FOTO Facebook/Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a titlurilor de stat FIDELIS în lei și în euro, vineri, 10 octombrie. Ca și la cele precedente din acest an, titlurile includ dobânzi neimpozabile de până la 8,20%, iar donatorii de sânge beneficiază de un avantaj special.

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta peste 18 ani pot cumpăra titluri de stat în lei şi euro, cu dobânzi neimpozabile de până la 8,20%. Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

„Începând de astăzi, 10 octombrie, până vineri, 17 octombrie, persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro, prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit şi TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti”, anunţă Ministerul Finanţelor.

Aceasta este cea de-a 19-a ediţie a campaniei „România are sânge de rocker, acum şi de investitor”, prin care donatorii de sânge primesc cea mai bună dobândă la titlurile de stat.

Tranşa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadenţă la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 mai 2025, va avea o dobândă de 8,20%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

În afară de tranşa specială, ediţia FIDELIS care debutează vineri va conţine şi următoarele emisiuni:

în lei:

de 7,20% - cu scadenţa la 2 anide 7,60% - cu scadenţa la 4 anide 7,90% - cu scadenţa la 6 ani

în euro:

de 4.15% - cu scadenţa la 3 anide 5.25% - cu scadenţa la 5 anide 6.50% - cu scadenţa la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

Câștiguri neimpozabile și posibilitate de a retrage oricând banii

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital, sunt neimpozabile.

Deţinătorii de titluri de stat FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadenţă pot reinvesti disponibilităţile neridicate la scadenţă, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

De asemenea, există posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadenţă, primind dobândă aferentă perioadei de deţinere.

De la lansarea programului, emisiunile de titluri de stat FIDELIS au atras investiţii totale de aproximativ 57,13 miliarde lei, prin intermediul a peste 458.010 de subscrieri.

Un element important al acestui program îl reprezintă sprijinul acordat donării de sânge, prin acordarea unor condiţii preferenţiale investitorilor-donatori, care beneficiază de un punct procentual suplimentar la dobândă.

Donatorii-investitori au plasat în titlurile de stat FIDELIS peste 3,62 miliarde lei, prin mai mult de 43.814 de subscrieri.

