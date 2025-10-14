Competența de care au nevoie tinerii daca vor să se îmbogățească, potrivit unui miliardar. Ce ar trebui să învețe de fapt studenții

Mark Cuban are un mesaj simplu pentru tinerii care vor să facă bani serioși: uită de încercarea de a te angaja la Google sau Microsoft. În schimb, învață cum să aduci inteligența artificială (AI) în afaceri obișnuite care nu au nicio idee ce fac.

Miliardarul și fost star al emisiunii „Shark Tank” și-a explicat raționamentul într-un interviu recent transmis live. Cuban crede că adevărata oportunitate nu stă în marile companii tech, ci în milioanele de afaceri mici și mijlocii care au nevoie disperată de ajutor în AI, dar nu știu de unde să înceapă.

Competența care te poate îmbogăți

Cuban vrea ca studenții să devină „integratori AI”. Aceștia sunt oameni care pot intra în orice companie și pot identifica exact cum inteligența artificială poate îmbunătăți operațiunile.

„Fiecare companie are nevoie de profesioniști care să implementeze AI”, a spus Cuban în cadrul interviului TBPN. Problema este că majoritatea companiilor nu au nicio idee cum să folosească AI în activitatea lor zilnică. Cuban a subliniat că în America există 33 de milioane de companii, dar doar o mică parte au bugete dedicate AI sau experți în personal. Totuși, toate aceste afaceri vor trebui să se adapteze pentru a supraviețui într-o economie condusă de AI.

De ce îi amintește acest lucru de propria sa poveste de succes

Comparația lui Cuban cu începuturile carierei sale este elocventă. La 24 de ani, el intra în companii care nu mai văzuseră niciodată un calculator personal și le explica cum această tehnologie le-ar putea transforma afacerea.

„Mergeam în companii care nu văzuseră niciodată un PC și le explicam valoarea lui”, a spus Cuban. Întâlnea proprietarii de afaceri și crea planuri personalizate, arătând exact cum computerele le-ar putea rezolva problemele specifice. Acea experiență i-a arătat un lucru important: există o sumă imensă de bani de făcut aducând tehnologie nouă în afaceri care nu o înțeleg încă. El crede că AI reprezintă aceeași oportunitate ca și computerele personale în anii ’80.

Ce ar trebui să învețe de fapt studenții

Cuban a fost foarte specific în legătură cu competențele care contează cel mai mult. El vrea ca studenții să-și petreacă ultimul an de facultate „învățând diferența dintre Sora și Veo” (două instrumente populare de generare video cu AI) și să înțeleagă cum să personalizeze modelele AI pentru diferite nevoi de afaceri.

Cheia este să înțeleagă cum funcționează AI în practică, nu doar în teorie. Studenții care stăpânesc aceste competențe de integrare vor putea intra în orice afacere și vor identifica imediat oportunități clare unde AI ar putea face o diferență semnificativă.

Acest lucru este complet diferit de a învăța informatică sau de a încerca să construiești AI de la zero. Cuban nu vorbește despre a deveni inginer AI sau data scientist, ci despre a deveni puntea de legătură între tehnologia AI și problemele reale de afaceri.

De ce joburile la marile companii tech nu sunt soluția

Cuban consideră că încercarea de a obține un loc de muncă în marile companii tech este de fapt greșită. Aceste companii au deja talente AI din plin și competiție acerbă pentru fiecare poziție.

„Mergi în orice altă companie care nu are nicio idee despre AI, dar care are nevoie să concureze”, a sfătuit Cuban. „Vor exista mai multe joburi decât oameni pentru mult, mult timp.”

Matematica e simplă: există poate o duzină de companii tech mari, dar milioane de afaceri obișnuite. Majoritatea acestor companii știu că au nevoie de AI, dar nu au nici cea mai mică idee cum să-l implementeze eficient.

Cum să obții aceste joburi

Gazdele interviului lui Cuban au dat un exemplu practic. Au angajat doi studenți pe timpul verii, nu datorită CV-urilor lor, ci pentru că aceștia construiseră ceva pentru a demonstra competențele lor.

„În loc să spună «Iată ce pot face», pur și simplu ne-au arătat”, a explicat unul dintre gazde. Stagiarii au petrecut o zi construind un produs care rezolva o problemă reală.

Acest lucru are perfect sens pentru rolurile de integrare AI. Nu doar spune afacerilor că înțelegi AI — arată-le printr-un demo sau prototip mic care rezolvă una dintre provocările lor specifice, scrie finance.yahoo.com.

