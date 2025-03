Orașul din România care a investit peste un miliard de lei în modernizarea transportului în comun. "Avem o strategie clară, știm unde vrem să ajungem și muncim pentru asta"

Timisoara are o flotă complet modernizată FOTO Facebook/Primăria Timișoara

Municipiul Timișoara a depus la începutul acestei luni o cerere de finanțare record, în valoare de 82 de milioane de euro, pentru dezvoltarea infrastructurii moderne și creșterea eficienței transportului public.

Aceste investiții majore includ construirea a două poduri, realizarea unei linii noi de tramvai și achiziționarea a 40 de mijloace de transport ecologice. Proiectele sunt parte a unei strategii ample menite să reducă poluarea, să extindă rețeaua de transport și să crească accesibilitatea în municipiu.

„Am depus un pachet consistent de proiecte de mobilitate, în valoare de 82 de milioane de euro. Fără bani europeni, dezvoltarea orașului ar fi imposibilă la această scară. Acești bani ne ajută să facem un pas uriaș spre un oraș mai modern, mai verde și mai conectat. Construim poduri noi, extindem rețeaua de tramvaie și aducem în Timișoara 40 de mijloace de transport nepoluante. Și în acest mandat, prioritatea noastră este atragerea de finanțări europene pentru proiecte care îmbunătățesc calitatea vieții și fac din Timișoara un oraș mai bine conectat, înse care se trăiește bine.”, declară primarul Dominic Fritz.

Ce se va face cu banii

Solicitarea de finanțare a fost depusă în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, apelul de proiecte pentru Mobilitate Urbană Sustenabilă.

Aceasta include investiții precum construirea podului Solventul, o nouă legătură rutieră în oraș cu patru benzi pentru mașini, trotuare, piste de biciclete și linie dublă de tramvai, cu o valoare totală de 133,5 milioane RON (TVA inclus), din care se solicită 99,4 milioane RON. De asemenea, proiectul vizează reabilitarea podului Iuliu Maniu, care va fi reconstruit de la zero cu două benzi pe sens, trotuare și piste de biciclete, având o valoare totală de 49,3 milioane RON, din care se solicită 43,2 milioane RON.

Se propune și realizarea unei linii noi de tramvai între Gara de Nord și pasajul Solventul, ce va cuprinde peste un kilometru de linie dublă, două stații noi și modernizarea Bulevardului Gării, cu o valoare totală de 98,2 milioane RON, din care se solicită 67,4 milioane RON. În plus, sunt prevăzute achiziția a 10 tramvaie moderne pentru înlocuirea garniturilor vechi de pe liniile 7 și 9, cu un cost total de 135,6 milioane RON, din care se solicită 114 milioane RON, precum și achiziția a 10 troleibuze cu baterii care vor înlocui modelele diesel depășite, în valoare totală de 27,2 milioane RON, din care se solicită 22,8 milioane RON.

Totodată, proiectul include achiziția a 20 de autobuze electrice de 12 metri, menite să completeze flota de autobuze electrice a orașului, cu o valoare totală de 71,2 milioane RON, din care se solicită 60,4 milioane RON.

Investiții majore în modernizarea transportului public

La cererea de finanțare depusă la începutul lunii martie se mai adaugă investiții de peste un miliard de lei, făcute în ultimul deceniu, în modernizarea flotei de transport în comun. Din acești bani s-au cumpărat autobuze, troleibuze și tramvaie noi. E vorba despre trei proiecte majore, desfășurate în municipiul de pe Bega:

1. 23 de tramvaie Bozankaya - POR 2014-2020 - Contracte de Finanțare (FINALIZAT):

Pentru contractarea finanțării, proiectul a fost împărțit în 3 etape.

Valoare totală: 285.434.102,28 lei

Valoare finanțare: 225.344.599,00 lei

2. 44 de autobuze electrice Karsan - POR 2014-2020 - Contracte de Finanțare (FINALIZAT):

Licitație demarată de MDLPA

-„Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice, 18 m Brașov, Timișoara”

Valoare totală: 226.186.213,64 lei

Valoare finanțare: 184.977.159,38 lei

3. 17 tramvaie (FINALIZAT), 33 de troleibuze cu baterii (ACHIZIȚIE CONTRACTATĂ), 30 de autobuze electrice:

Două runde de finanțare

-Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante (troleibuze) necesare îmbunătățirii transportului public de călători în municipiul Timișoara

-Achiziția de vehicule nepoluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în zona Timișoara - runda 2

Valoare totală: 388.852.559,73 lei

Valoare finanțare: 388.852.559,73 lei

„Ținta noastră este ca transportul public să devină principala opțiune de călătorie a timișorenilor și cifrele ne arată că de la an la an, tot mai mulți aleg tramvaiul sau autobuzul atunci când pleacă de acasă. În ultimii 3 ani, am înregistrat o creștere a utilizării transportului public de la 31% la 51%. Știu că mai e mult de lucru, dar avem o strategie clară, știm unde vrem să ajungem și muncim pentru asta.”, a mai declarat Dominic Fritz, primarul Timișoarei pentru Ziare.com.

