TikTok recomandă conturilor de copii conținut cu tentă sexuală încă de la prima utilizare a aplicației, potrivit unei investigații a unui ONG pentru drepturile omului

Cercetătorii din cadrul unui ONG pentru drepturile omului din Marea Britanie au făcut o investigație, de unde a reieșit că algoritmul TikTok recomandă conturilor de copii, încă de la prima utilizare a aplicației, conținut cu tentă sexuală sau chiar pornografic.

Potrivit unui raport al ONG-ului Global Witness, cercetătorii și-au creat conturi false de minori de 13 ani și au activat setările de siguranță ale platformei, dar au primit în continuare sugestii de căutare cu caracter explicit. Când și-au creat contul, ei au folosit date de naștere false și nu li s-a cerut să ofere alte informații pentru a confirma identitatea.

Chiar dacă era activat „modul restricționat” al platformei, despre care TikTok spune că împiedică utilizatorii să vadă „teme mature sau complexe, cum ar fi conținut cu tentă sexuală”, specialiștii au primit recomandări de conținut cu tentă sexuală, fără a face nicio căutare, în secțiunea „S-ar putea să vă placă” a aplicației.

După ce a fost sesizată despre această situație, platforma a informat ONG-ul că a luat măsuri imediat și că a rezolvat problemele. Dar, după testele repetate ale cercetătorilor la finalul lunii iulie și la începutul lui august, platforma recomanda minorilor tot conținut sexualizat.

Potrivit raportului, au fost depistate cazuri în care un clip putea începe cu o scenă obișnuită, dar care conținea la jumătatea videoclipului secvențe sexuale. De asemenea, în alte cazuri, clipurile erau încărcate cu titluri sau descrieri înșelătoare, astfel încât algoritmul și filtrele automate să nu le detecteze ca pornografice, însă utilizatorii care accesau acele sugestii ajungeau tot la materiale pornografice.

Reprezentanta Global Witness, Ava Lee, a precizat că descoperirile au fost un „șoc uriaș” pentru echipa de cercetare și a acuzat platforma că nu doar că nu reușește să-i protejeze pe minori, dar chiar le recomandă conținut inadecvat imediat după ce-și fac cont.

De asemenea, specialiștii au descoperit și postări ale altor utilizatori care precizau că primesc sugestii sexualizate, lucru care demonstrează că problema este mult mai complexă, nu doar în cadrul testului.

Această investigație a fost făcută în Marea Britanie, înainte și după intrarea în vigoare a Legii privind siguranța online, pe 25 iulie, ce obligă platformele să facă verificări eficiente și riguroase de vârstă și să oprească accesul minorilor la pornografie sau conținut ce promovează autovătămarea și tulburările alimentare.

ONG-ul solicită acum autorităților de reglementare să pornească o anchetă oficială împotriva TikTok, precizând că problemele persistă în ciuda noilor obligații legale ce se impun.

