TikTok recomandă conturilor de copii conținut cu tentă sexuală încă de la prima utilizare a aplicației, potrivit unei investigații a unui ONG pentru drepturile omului

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 13:04
70 citiri
TikTok recomandă conturilor de copii conținut cu tentă sexuală încă de la prima utilizare a aplicației, potrivit unei investigații a unui ONG pentru drepturile omului
Fetiță care stă pe telefon Foto: Pixabay

Cercetătorii din cadrul unui ONG pentru drepturile omului din Marea Britanie au făcut o investigație, de unde a reieșit că algoritmul TikTok recomandă conturilor de copii, încă de la prima utilizare a aplicației, conținut cu tentă sexuală sau chiar pornografic.

Potrivit unui raport al ONG-ului Global Witness, cercetătorii și-au creat conturi false de minori de 13 ani și au activat setările de siguranță ale platformei, dar au primit în continuare sugestii de căutare cu caracter explicit. Când și-au creat contul, ei au folosit date de naștere false și nu li s-a cerut să ofere alte informații pentru a confirma identitatea.

Chiar dacă era activat „modul restricționat” al platformei, despre care TikTok spune că împiedică utilizatorii să vadă „teme mature sau complexe, cum ar fi conținut cu tentă sexuală”, specialiștii au primit recomandări de conținut cu tentă sexuală, fără a face nicio căutare, în secțiunea „S-ar putea să vă placă” a aplicației.

După ce a fost sesizată despre această situație, platforma a informat ONG-ul că a luat măsuri imediat și că a rezolvat problemele. Dar, după testele repetate ale cercetătorilor la finalul lunii iulie și la începutul lui august, platforma recomanda minorilor tot conținut sexualizat.

Potrivit raportului, au fost depistate cazuri în care un clip putea începe cu o scenă obișnuită, dar care conținea la jumătatea videoclipului secvențe sexuale. De asemenea, în alte cazuri, clipurile erau încărcate cu titluri sau descrieri înșelătoare, astfel încât algoritmul și filtrele automate să nu le detecteze ca pornografice, însă utilizatorii care accesau acele sugestii ajungeau tot la materiale pornografice.

Reprezentanta Global Witness, Ava Lee, a precizat că descoperirile au fost un „șoc uriaș” pentru echipa de cercetare și a acuzat platforma că nu doar că nu reușește să-i protejeze pe minori, dar chiar le recomandă conținut inadecvat imediat după ce-și fac cont.

De asemenea, specialiștii au descoperit și postări ale altor utilizatori care precizau că primesc sugestii sexualizate, lucru care demonstrează că problema este mult mai complexă, nu doar în cadrul testului.

Această investigație a fost făcută în Marea Britanie, înainte și după intrarea în vigoare a Legii privind siguranța online, pe 25 iulie, ce obligă platformele să facă verificări eficiente și riguroase de vârstă și să oprească accesul minorilor la pornografie sau conținut ce promovează autovătămarea și tulburările alimentare.

ONG-ul solicită acum autorităților de reglementare să pornească o anchetă oficială împotriva TikTok, precizând că problemele persistă în ciuda noilor obligații legale ce se impun.

...citeste mai departe despre "TikTok recomandă conturilor de copii conținut cu tentă sexuală încă de la prima utilizare a aplicației, potrivit unei investigații a unui ONG pentru drepturile omului" pe Ziare.com

#tiktok, #copii retele sociale, #pornografie Internet, #investigatie, #Marea Britanie, #pericole internet copii , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă