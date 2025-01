Planul de salvare pentru TikTok în SUA. Un start-up AI a ofertat compania mamă din China pentru o fuziune cu filiala din State

Startupul american de motoare de căutare Perplexity AI a înaintat sâmbătă o ofertă către ByteDance, compania-mamă chineză a TikTok, pentru o fuziune cu TikTok U.S., conform unei surse familiare cu planurile companiei, citate de Reuters.

TikTok se confruntă cu interdicţia în Statele Unite, începând de duminică, dacă nu întrerupe legăturile cu ByteDance, şi a început deja să nu mai fie disponibilă pentru utilizatorii americani. Totuşi, preşedintele ales Donald Trump a declarat sâmbătă că este probabil să acorde platformei video un răgaz de 90 de zile, începând de luni. CNBC a relatat iniţial despre această ofertă.

Propunerea Perplexity AI implică fuziunea cu TikTok US şi crearea unei noi entităţi care să combine compania rezultată cu New Capital Partners, potrivit sursei. Noul model de structură ar permite majorităţii investitorilor actuali ai ByteDance să-şi păstreze participaţiile şi ar adăuga mai multe funcţionalităţi video platformei Perplexity, a adăugat sursa, sub rezerva anonimatului, având în vedere caracterul confidenţial al informaţiilor.

TikTok nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii, iar New Capital Partners nu a putut fi contactat pentru declaraţii.

Strategie de fuziune, nu de vânzare

Perplexity AI consideră că oferta sa are şanse de succes deoarece propune o fuziune, nu o vânzare. Instrumentele de căutare dezvoltate de Perplexity permit utilizatorilor să obţină rapid răspunsuri la întrebări, oferind surse şi citări. Platforma este alimentată de modele lingvistice avansate, inclusiv cele dezvoltate de OpenAI şi Meta Platforms (Llama).

TikTok, care a atras aproape jumătate din populaţia SUA, susţinând afaceri mici şi modelând cultura online, a anunţat vineri că îşi va închide serviciile în SUA duminică, dacă administraţia preşedintelui Joe Biden nu oferă garanţii că companii precum Apple şi Google nu vor fi afectate de măsuri de interdicţie.

