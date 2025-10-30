Crește valoarea tichetelor de masă. Anunțul făcut de ministrul Muncii

Vești bune pentru angajați! De la 1 ianuarie 2026, valoarea tichetelor de masă va fi majorată. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Național al IMM-urilor, Florin Jianu, și confirmat de ministrul Muncii, Petre Florin Manole, după discuțiile purtate cu premierul Ilie Bolojan.

Astfel, un tichet de masă va avea o valoare de 50 de lei, în creștere cu aproape 10 lei față de valoarea actuală, care este de 40,18 lei.

Anunțul vine în urma consultărilor dintre guvern și reprezentanții mediului de afaceri, iar vestea îi vizează direct pe aproximativ 3 milioane de angajați din România care beneficiază de bonuri de masă. În ultimii 10 ani, valoarea acestor tichete a crescut constant, de la 9,41 lei în 2015 până la 40,18 lei în prezent, ceea ce reprezintă aproximativ 8 euro.

Prin comparație, în alte țări europene, precum Franța, Germania, Olanda sau Belgia, valoarea unui tichet de masă poate ajunge chiar și la 12 euro.

