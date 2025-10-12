The Real Estate Event 2025, ediția The LEGACY: Piața imobiliară între stabilitate și conștientizarea maturizării sale

Ediția THE LEGACY, The Real Estate Event – Conference, Awards Gala & Networking Party 2025, a marcat un moment de referință pentru industria imobiliară din România, reunind pe 11 septembrie peste 200 de profesioniști și lideri ai pieței în cadrul conferinței și peste 600 profesioniști din real estate și industrii conexe prezenți la petrecerea de networking. Conferința a adus în prim-plan teme esențiale pentru viitorul sectorului – de la dezvoltarea urbană și adaptarea la noile realități economice, până la responsabilitatea generației actuale de a lăsa moștenire valori și proiecte durabile. Seara s-a încheiat cu Gala Trofeul Excelenței, unde companii emblematice din industrie au fost recunoscute pentru contribuția lor majoră în cei 35 de ani de real estate în România.

Discuțiile din cadrul conferinței s-au conturat în jurul a trei subiecte esențiale pentru viitorul industriei.

Panel 1 – România 2035 – Viitorul dezvoltării rezidențiale în marile orașe și regiunile emergente

Moderată de Gabriel Biriș, Co-Managing Partner, BirișGoran, discuția a evidențiat perspective optimiste pentru următoarea decadă. Dezvoltatorii văd un viitor în care infrastructura devine esențială, iar piata chiriilor va continua sa castige teren, ca urmare a cresterii accelerate a acestui sector. Se va construi „mai puțin, dar mai bine”, bazându-se pe nevoile concrete ale diferitelor categorii de consumatori, însă colaborarea cu autoritățile rămâne un factor decisiv pentru accesibilitatea pieței.

Panel 2 – Motorul creșterii în următorul deceniu – Cum ne adaptăm într-o piață imobiliară în continuă schimbare?

Ads

Moderată de Victor Constantinescu, Partner, Kinstellar, dezbaterea a conturat modul în care diferitele segmente se adaptează. Retailul va continua să crească prin curiozitate și flexibilitate, iar piața birourilor s-a reașezat deja după perioada pandemică. România are premise solide pentru a deveni un hub regional, unde accentul va fi pus nu pe metri pătrați, ci pe interconectivitate, eficiență energetică și digitalizare operațională.

Panel 3 – THE LEGACY – De la fondatori, la liderii noii generații. Decizii strategice în real estate-ul de azi.

Moderată de Ionuț Bonoiu, Fondator Businesspedia.ro și Head of Context & Clarity Termene.ro, discuția a surprins esența ediției The LEGACY și a adus pe scenă fondatori ai unor companii de top, precum și reprezentanți din noua generație de antreprenori. Dialogul a atins atât provocările moștenirii în businessurile de familie, despre care vorbitorii au specificat că vine la pachet cu un set de valori, obiective și standarde, cât și provocările macroeconomice: deficitul public, instabilitatea politică și lipsa unui brand de țară. Viziunea comună a fost însă clară: lăsarea unei moșteniri durabile, prin urbanism responsabil, clădiri excepționale și ecosisteme sustenabile.

Ads

“Ediția THE LEGACY a demonstrat încă o dată că valoarea unui eveniment stă în oamenii pe care îi aduce împreună. Am avut lideri, fondatori și reprezentanți ai noii generații care au ales să vorbească deschis despre viitor, provocări și moștenire. Calitatea dialogului, profesionalismul participanților și dorința de a construi împreună confirmă că The Real Estate Event este platforma care are abilitatea de a identifica și adresa temele cu adevărat relevante, aducând în prim-plan subiecte care definesc și redefinesc peisajul imobiliar actual și viitor.” declară Loredana Popa, Founder &CEO Retail365, concept-creator The Real Estate Event.

Între panelurile de discuție, conferința a inclus două prezentări susținute de invitați speciali care, prin perspectivele lor, au completat într-un mod valoros temele abordate pe scenă:

Brendon O’Reilly, Managing Director Fashion House Group și Managing Director Liebrecht & wooD, a vorbit despre „Real estate în România: De la începuturile promițătoare, la o piață de încredere.”

Ads

David Flusberg, fost Președinte One United Properties și Co-Fondator și fost Președinte Adama, a vorbit despre „Viitorul inteligenței artificiale în piața imobiliară din România.”

Conferința, moderată de Ionuț Oprea, Publisher „Romania’s RE Market Pulse Reports” și un fin cunoscător al dinamicii pieței imobiliare, a reunit peste 200 de profesioniști din industrie, într-un spațiu viu de dialog, schimb de idei și networking de calitate.

Seara a continuat cu Gala Trofeul Excelenței – The LEGACY, unde au fost premiate companiile care în ultimii 35 de ani au modelat comunități, au redesenat orașe și au aliniat România la tendințele internaționale.

Trofeul Excelenței – THE LEGACY 2025 a fost acordat companiilor românești care s-au remarcat prin viziune și reziliență, recunoscând în același timp liderii industriei care au construit afaceri solide pornite din antreprenoriatul local:

Iulius Group, premiu ridicat de Oana Diaconescu, Head of Leasing Iulius GroupProiectul Băneasa, premiu ridicat de Arthur Popa, CEO Băneasa DevelopmentsBog’Art, premiu ridicat de Bogdan Doicescu, Group CEO Bog’Art Holding ManagementDedeman, premiu ridicat de Andreea Druga, Managing Director, Paval Holding - Dedeman Office DivisionGlobal Vision, premiu ridicat de Sorin Preda, Founder & CEO Global VisionOne United Properties, Beatrice Dumitrașcu, CEO Rezidențial One United Properties

Ads

Evenimentul a fost marcat de mai multe momente exclusive, oferite de companii care au ales The Real Estate Event pentru anunțarea de noi proiecte. FIRST, partener principal în cadrul acestei ediții, a anunțat oficial lansarea platformei de anunțuri imobiliare. Opus Land Development și Cosmopolis au anunțat trecerea la un nou nivel în dezvoltarea urbană și au lansat oficial proiectul Cosmopolis Evolia. Bellemonde, unul dintre cele mai apreciate proiecte rezidențiale premium din nordul Capitalei, a folosit prilejul de a prezenta cel mai nou proiect – Bellemonde Privée.

Seara a fost încheiată de un moment artistic de excepție susținut de trupa The COLORS.

Ediția aniversară din 2025 continuă parteneriatul dintre RETAIL365 și www.ziare.com, contribuind la vizibilitatea platformei The Real Estate Event și facilitând diseminarea mesajelor cheie către industrie și publicul larg.

Mulțumiri speciale partenerilor care au contribuit la reușita evenimentului:

PARTENERI: FIRST, SVN Romania, NUSCO, EVO Properties, Bog’Art, HAGAG Europe Development, InteRo Property Development, Cosmopolis Evolia, NEPI Rockcastle, Meta Estate Trust, Vastint, Anchor Group, Bellemonde, BirișGoran, Cushman & Wakefield Echinox, Kinstellar, La Fântâna, Next Consult, Salesforce, Murfatlar, Kultho, Obsentum, Viggo, RPG Security, Expand Lab, Kingmaker AI.

Ads

CONSULTANT CONFERINȚĂ: Cătălin Ștefancu

CONSULTANT PR: Simona Macovei

PARTENER LEGAL: Neagu & Căpățână Law

PARTENER MONITORIZARE PRESĂ: Klarmedia

PARTENERI ORGANIZARE: Imsol Technology, Delir Media, Mankind Pictures, SAG Studio, Phoenix Media, Bo Concept, Lerida, Lapterra, Miss Green, FIGA, Maison Dadoo, Călin Stan.

PARTENERI INSTITUȚIONALI: BRCC, AHK România, ROFMA, CONAF, Uniunea Arhitecților din România.

Despre THE REAL ESTATE EVENT

MANIFESTO: THE REAL ESTATE EVENT este mai mult decât o conferință, este incubatorul viitorului imobiliar și o platformă de conexiune între toți cei care au un impact asupra industriei. Suntem determinați să fim un accelerator care transformă viziunile îndrăznețe în realități tangibile, modelând un viitor imobiliar care să fie cu adevărat în beneficiul tuturor.

Co-organizatori RETAIL365 și Ziare.com

RETAIL365, companie de consultanță de top din România, ce oferă soluții inovatoare de business și marketing pentru diferite industrii, cu un accent special pe retail, real estate și proiecte mixed-use. Cu peste un deceniu de experiență, RETAIL365 a construit un portofoliu de proiecte de succes și activează ca o soluție completă, identificând, integrând și coordonând eficient resursele colaboratorilor pentru a atinge obiectivele și a îmbunătăți performanța.

Ads

Ziare.com este unul dintre cele mai importante site-uri de știri din România, fiind folosit drept sursă de informare de circa 4 milioane de utilizatori unici pe lună. Funcționând sub deviza ”Orice știre importantă în maximum 10 minute”, acest angajament este asumat de o echipă de circa 30 de oameni din care fac parte jurnaliști specializați în domenii importante precum politic, economic, justiție, actualitate, sănătate sau educație.

...citeste mai departe despre "The Real Estate Event 2025, ediția The LEGACY: Piața imobiliară între stabilitate și conștientizarea maturizării sale" pe Ziare.com

Ads