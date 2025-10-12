Tatian Diaconu (Kasper Development) la The Real Estate Event: ”Eu am avut norocul să fac acel proiect care îți apare o dată în viață, deși nu a fost doar noroc”

Tatian Diaconu, Owner Representative Kasper Development, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – the Legacy Edition, evenimentul dedicat pieței imobiliare organizat de Retail365 și Ziare.com. Prezent în primul panel, acesta a detaliat unele dintre problemele care persistă în piața imobiliară, dar a scos în evidență și aspectele pozitive ale acesteia, oferind, la finalul intervenției, evaluarea sa asupra pieței imobiliare în următorii 10 ani.

În deschiderea luării sale de cuvânt, acesta a fost întrebat de moderator care sunt principalele lecții pe care le-a învățat în urma implicării Kasper într-unul dintre cele mai ample proiecte de regenerare urbană din Brașov și la nivel național.

Necesitatea viziunii pentru transformarea profundă a unei comunități

„Eu am avut norocul să fac acel proiect care îți apare o dată în viață, deși nu a fost doar noroc. Este vorba despre platforma Coresi de la Brașov, 130 de hectare și sigur că după aproape 14 ani de muncă acolo sunt câteva lecții care nu pot fi cuprinse într-un singur răspuns”, a explicat Tatian Diaconu.

În continuare, acesta a arătat că lucrul remarcat de toată lumea este că un anumit cuvânt riscă să devină desuet dacă nu este întreținut și nu capătă formă în spatele cuvântului, iar acest cuvânt, conform reprezentantului Kasper, este „viziune”.

„A ajuns să fie folosit și când trebuie și când nu trebuie, îl mai auzim și în gura unor oameni la televizor care n-au făcut nimic în viață și atunci sigur că ne întrebăm dacă este un cuvânt care mai are forță. Dar eu nu-mi pot imagina altfel să începi un proiect de modernizare sau de transformare profundă a unei comunități – și nu trebuie să ai neapărat 130 de hectare, poți să ai și un hectar, e suficient – fără să ai o viziune care proiectează comunitatea într-o perioadă de timp”, a spus Diaconu.

Totodată, acesta a specificat faptul că folosește termenul de viziune cu o conotație pozitivă, pentru că există, în contrapartidă, și lipsa viziunii, care a dus, conform lui Tatian Diaconu, la adevărate „nenorociri” urbane în cam toate comunitățile, începând din București, trecând prin Cluj, Timișoara, Ilfov etc.

Și atunci, continuă acesta, dacă această viziune este „co-construită” nu numai cu administrația publică locală, ci și cu comunitatea, cu zona de organizații non-profit din comunitate, cu mediul educațional, poate și spitalicesc, se poate influența în bine viața orașelor.

Mentalitatea de proprietari a românilor s-ar putea „dilua” ușor-ușor în următorii ani

În continuare, reprezentantul Kasper a explicat faptul că un alt element pe care l-a observat în ultimii 14 ani este nevoia de educare, autoeducare și comunicare permanentă.

Pe de altă parte însă, acesta recunoaște faptul că, deși există multe proiecte bune în sectorul imobiliar, rămân încă foarte multe proiecte de o calitate îndoielnică, iar „evoluție” pentru cei implicați, în cuvintele acestuia, „nu înseamnă să faci o casă bună și zece proaste, înseamnă să faci nouă bune și una acceptabilă”.

„A treia lecție pe care am învățat-o este că în multe cazuri trebuie să ai un curaj de om nebun, pentru că proiectele de dezvoltare care au impact sunt proiecte complexe, riscante și pe termen lung și îți trebuie mult curaj și multe nopți nedormite ca să treci de oamenii care îți spun că nu se poate”, a mai declarat Tatian Diaconu.

Totodată, rugat de moderator să ofere perspectiva sa asupra industriei în următorii 10 ani, acesta a explicat faptul că, deși nu i-a plăcut niciodată cuvântul criză, crede, în schimb, că sectorul imobiliar este într-o tranziție „evidentă”.

Iar primul punct de tranziție, a adăugat acesta, este că ideea de proprietate atât de dragă nouă, românilor, istoric și cultural, tinde să se dilueze.

„Suntem țara cu cel mai mare număr de proprietari de apartamente din Europa și suntem mult în fața celorlalți, care sunt pe undeva la 40%, noi fiind la 80% după ce am scăzut de la plus 90%. Aș paria că în 2035 nici România nu o să mai aibă 80% proprietari, pentru că, cultural vorbind, mai tinerele generații nu mai sunt în această accepțiune”, a declarat Tatian Diaconu.

Administrațiile vor continua să blocheze dezvoltatorii: „Petrecerea din ultimii 15 ani s-a încheiat”

Concret, antreprenorul a explicat că acest lucru înseamnă că vor fi oameni care își vor permite să fie proprietari sau investitori și vor fi mult mai mulți oameni care vor fi chiriași și, adaugă acesta, nu pentru că vor avea o problemă financiară, ci pentru că își vor dori asta.

„Vorbim de hibridizarea muncii, vorbim despre acest commuting (navetă, n.r.) care se întâmplă între București – Brașov, București - Constanța pe timpul verii, când oamenii își doresc să stea în niște locuințe la malul mării sau la munte”, spune Tatian Diaconu.

Totodată, mai adaugă acesta, tranziția către un real estate orientat către investitor înseamnă că investitorul este mult mai educat și mult mai exigent și din perspectiva sustenabilității, dar și a calității tehnice și a conceptului.

Nu în ultimul rând, acesta a arătat și faptul că, după părerea sa, se va construi mai bine și mai puțin în viitor, motivul pentru care va fi „mai puțin”, a adăugat Tatian Diaconu, urmând să vină pe fondul faptului că, vrând să facă treabă mai bună, administrațiile vor continua să blocheze dezvoltatorii.

Pe de altă parte însă, reprezentantul Kasper speră că administrațiile vor face acest lucru mai puțin decât în prezent.

„Va fi un dialog, se va construi și se vor face locuințe bune și comunități bune, mai puține și mai scumpe. Petrecerea din ultimii 15 ani s-a încheiat”, a încheiat acesta.

