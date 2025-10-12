Ștefan Surcel (Cushman & Wakefield Echinox) la The Real Estate Event: „Complexitatea proiectelor noastre începe să devină din ce în ce mai ridicată pe zona de închiriere”

Ștefan Surcel, Head of Industrial Agency Cushman & Wakefield Echinox, a fost prezent în data de 11 septembrie 2025 la ediția Legacy a The Real Estate Event, organizat de Retail 365 și Ziare.com. Cu această ocazie, reprezentantul Cushman & Wakefield Echinox a vorbit despre avantajele și dezavantajele pe care le prezintă țara noastră atunci când vine vorba despre a atrage noi jucători pe piața de spații industriale și de logistică, despre potențialul pieței de profil românești comparativ cu țări consacrate din acest punct de vedere, cum ar fi Polonia și Cehia, dar și despre cele mai provocatoare proiecte ale departamentului industrial și logistic al Cushman & Wakefield Echinox din ultimul an.

Ziare.com: Care sunt factorii care ar putea genera o creștere a pieței industriale și de logistică atât din punct de vedere al cererii, cât și al ofertei?

Ștefan Surcel: Vedem deja o diversificare a pieței din punctul de vedere al chiriașilor prezenți pe piața din România. Vedem retaileri noi care se alătură pieței, ei încep să deschidă zone de retail pe tot teritoriul României care atrag și zone logistice, un exemplu în acest sens sunt olandezii de la Action care au deschis un hub logistic în zona Ștefănești. Iar România, ca să diversifice numărul chiriașilor pe piață, ar trebui să-și axeze un pic atenția către zona de producție. Sunt puține firme de producție care au intrat în România în anii recenți și, din păcate, am devenit un hub, deși important, principal pentru tranzitarea mărfurilor de consum către piața din România și către regiune și mai puțin un hub de producție internațional. Pe zona de ofertă de dezvoltatori, aș zice că România e deja o țară atractivă și atrage nume noi, dar ușurința în interacțiunea cu autoritățile și poate un proces de autorizare mai rapid ar fi un lucru care ar atrage nume noi și cred că ar duce la o creștere a lichidității pieței. România încă e o piață cu lichiditate mică și scăzută, așa că, dacă ai un portofoliu de 50-100-200.000 de metri pătrați de industrial și vrei să-l vinzi, sunt foarte puțini cumpărători pe piață față de cei deja prezenți.

Ziare.com: Dacă ar fi să comparăm cu celelalte piețe din regiune, care au o istorie mult mai îndelungată a pieței industriale decât cea a României, am putea spune că am recuperat destul de mult din decalaj în ultimii 5 ani. Are România capacitatea de a atrage mai mulți investitori pe acest segment și nu numai?

Ștefan Surcel: Într-adevăr, România a recuperat un mare decalaj față de țările din regiune în materie de stoc pe cap de locuitor. Avem în continuare mare potențial de creștere, comparativ cu colegii din Polonia sau Cehia, stocul nostru e oarecum la jumătate față de ce ar putea piața să acomodeze. Ei au undeva la 1000 de metri pătrați per mia de locuitor, noi suntem undeva la 400-450 de metri pătrați per mia de locuitori, deci avem mare potențial de creștere. Infrastructura este, de asemenea, una care începe să prindă contur din ce în ce mai mult și se deschid noi zone în țară care devin huburi interesante. Unde există o barieră de intrare în România, din păcate, este faptul că piața, în momentul de față, este dominată de doi jucători; 65-70% din stocul total de spații de depozitare este deținut de două companii, CTP și WDP, și asta reprezintă, din păcate, o barieră mare la intrarea pe piață pentru noi jucători. Dar cred că piața oferă încă potențial, deci ne-am bucura să vedem nume noi.

Ziare.com: Care au fost cele mai provocatoare proiecte ale departamentului industrial și logistic al Cushman & Wakefield Echinox din ultimul an?

Ștefan Surcel: Toate proiectele sunt provocatoare, de la cel mai mic la cel mai mare. Aș zice că, mai degrabă decât proiectele în sine, pe care noi le-am tratat diligent pe fiecare în parte, a fost provocatoare prima jumătate a anului în sine, cu o zonă politică destul de instabilă, cu alegeri, cu o inflație în continuare crescută, cu o zonă de conflict la graniță care încă nu e finalizată și asupra căreia nu avem o concluzie bună, din păcate. Aș zice că complexitatea proiectelor noastre începe să devină din ce în ce mai ridicată pe zona de închiriere. Chiriașii, având în vedere că avem un grad de neocupare a spațiilor relativ mic, în momentul în care lor le expiră contractele, au puține opțiuni în piață. Vedem chiriașii pregătindu-se mult mai diligent și mult mai din timp pentru renegocierea contractelor și ce am văzut ca fiind un trend relevant în prima jumătate a anului a fost că foarte mulți chiriași se uită mai degrabă să-și optimizeze și să-și renegocieze condițiile în spațiile actuale mai degrabă decât să iasă în piață în căutarea unor noi oportunități. Iar aici complexitatea este mare, pentru că interacționăm cu niște proprietari care au un mare control asupra spațiilor, nu oferă un mare grad de libertate pentru chiriașii lor, dar suntem prezenți în piață și sperăm să putem să ajutăm cât mai mulți chiriași în renegocierea proceselor referitoare la contractele lor existente.

