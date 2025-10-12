Marius Barbu (NEPI Rockcastle) la The Real Estate Event: ”Am avut rezultate bune. Piața s-a dezvoltat, puterea de cumpărare a crescut și clienții noștri s-au rafinat”

Marius Barbu, Group Asset Director în cadrul NEPI Rockcastle, a participat la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com. Prezent în cel de al doilea panel al evenimentului, Marius Barbu a vorbit despre proiectele pe care le are compania în acest moment, despre felul în care a evoluat piața dezvoltatorilor de centre comerciale în ultimii ani, despre direcția în care merge aceasta și despre moștenirea pe care o vor lăsa dezvoltatorii în urma lor, având în vedere tematica „Legacy” a evenimentului.

Astfel, la întrebarea moderatorului cu privire la aspectele menționate anterior, dar și la principalele planuri ale NEPI Rockcastle pe termen mediu și lung, Marius Barbu a explicat faptul că piața de retail a fost foarte profitabilă pentru toată lumea în ultimii ani.

„NEPI Rockcastle a avut rezultate bune, așa cum se reflectă și în rezultatele financiare pentru primele șase luni ale anului. Grupul a înregistrat o creștere de 12,1% a venitului operațional net (NOI) în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 307 milioane de euro. Evoluția a fost susținută atât de achizițiile majore din Polonia finalizate în 2024, cât și de performanța solidă a portofoliului existent. Valoarea portofoliului de proprietăți a depășit, pentru prima dată în istoria companiei, pragul de 8 miliarde de euro.

În prezent, piața de retail s-a diversificat și s-a segmentat, fiind lansate numeroase proiecte mixed-use și din ce în ce mai multe retail park-uri, fapt remarcat și la colegii din industrie prin prisma rezultatelor favorabile ”, a menționat Marius Barbu.

Pe de altă parte, NEPI Rockcastle se concentrează pe proiecte ample de tip shopping center cu utilizare fie doar pe retail, fie cu utilizări multiple, mixed-use, proiecte pe care compania le transformă în zona de experiență completă de shopping. Mall-ul a devenit un spațiu de recreere, nu doar un loc de cumpărături. Generația Z, de exemplu, este atrasă de interacțiuni autentice și experiențe personalizate, astfel, în cadrul centrelor comerciale din portofoliul Grupului se organizează o serie de inițiative de tip e-gaming, artă imersivă sau activări comunitare.

Strategia de creștere sustenabilă a Grupului se bazează pe patru piloni: îmbunătățirea constantă a proprietăților existente printr-un program de optimizare a mixului de retail, modernizare și extindere a activelor din portofoliu, dezvoltarea și extinderea strategică a portofoliului, achiziții de proprietăți comerciale și vânzări strategice și generarea de venituri din surse alternative, precum energia din instalații de panouri fotovoltaice.

Mai mult, NEPI Rockcastle aduce branduri și concepte în premieră în centrele sale comerciale. Printre cele mai recente lansări la nivel local menționăm Lefties (parte a grupului Inditex), Rituals, Sports Direct, cel mai nou concept H&M din România în Promenada Mall București sau Wendy’s în zona de food court (Mega Mall).

„Valoarea totală a proiectelor aflate în construcție sau autorizare este de aproximativ 795 milioane de euro. Aici menționăm Promenada Mall București, considerat a fi cel mai amplu proiect mixed-use din CEE, unde vom avea retail, hotel, un teatru, cel mai modern cinema din regiune, dar și zona de office. Extinderea este planificată pentru deschidere în primul trimestru din 2027, cu 68% din suprafață deja contractată. Desigur, avem în dezvoltare proiecte de retail sau complementare acestuia, în orașe cu potențial de expansiune în viitorul apropiat, precum Galați, Constanța sau Craiova.

Cât despre întrebarea cu privire la ce se va întâmpla pe viitor, Marius Barbu crede că sunt două răspunsuri: adaptabilitate și curiozitate.

Astfel, în cuvintele acestuia, „dacă nu te adaptezi și nu înțelegi ce se întâmplă și stai într-un birou pe undeva, mai devreme sau mai târziu te prinde piața din urmă și n-o să-ți fie bine”. Dacă te adaptezi și încerci să te miști, deși mai greșești, până la urmă o scoți la capăt, mai arată acesta.

Totodată, Marius Barbu a oferit și perspectiva sa asupra viitorului pe termen scurt și mediu, spunând că probabil că următorul an și jumătate va fi mai greu.

„Inflația în august a fost 9,9%, ceea ce înseamnă că s-au mai mâncat 10% din banii pe care-i avem în buzunar, ceea ce pune ceva presiune. Însă, din 2027 încolo, cu puțin ajutor de la Dumnezeu și de la niște administrații locale și centrale, având în vedere că țara aceasta are o bază solidă, suntem încrezători că vor veni vremuri optimiste, ” a declarat managerul NEPI Rockcastle.

În continuare, Marius Barbu a arătat și importanța consultării specialiștilor pe zonele de retail și ospitalitate, în opinia sa fiind important „să nu crezi că le poți face pe toate singur”.

Nu în ultimul rând, reprezentantul NEPI Rockcastle a răspuns și întrebării cu privire la ce va rămâne în urma acestor proiecte de dezvoltare pentru generațiile viitoare, explicând faptul că antreprenorii din domeniu vor lăsa niște clădiri, dar că acestea se vor adapta, urmând să fie cu totul și cu totul diferite.

De asemenea, acesta a mai adăugat și faptul că va fi o „super-provocare” pentru cei de peste 20 de ani să facă aceste clădiri adaptabile, totodată, pe de altă parte, în opinia sa cei care le-au construit pot fi mândri că pentru o perioadă relevantă de timp au stat în picioare și au funcționat în mod sustenabil, aducând valoare oamenilor din jur.

„Noi acționăm în timpul nostru, noi vedem ceea ce știm. Noi toți am construit clădiri în locul unor clădiri care nu-și mai aveau sensul. Sunt încrezător de faptul că dezvoltările comerciale o să evolueze odată cu comerțul. Sper ca peste 20-30 de ani cineva să le găsească o folosință adaptată la nevoile și tendințele din viitor”, a arătat Marius Barbu.

Acesta a concluzionat spunând că și-ar dori ca proiectele construite acum să nu ajungă niște spații care să nu se mai poată folosi în spațiul urban.

