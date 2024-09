Jucătorii de top din sfera imobiliară urcă pe scena The Real Estate Event. Viitorul industriei, dezbătut pe 12 septembrie

The Real Estate Event, cel mai nou concept de conferințe și networking de top, reunește în premieră liderii industriei imobiliare la o conferință fără precedent, pe 12 septembrie, la Restaurantul Diplomat, începând cu orele 13:30.

Industria de real estate din România a luat avânt în ultimii ani, iar actorii implicați în sectorul imobiliar știu că informația este putere și că astfel pot modela viitorul pieței. În acest sens, RETAIL365 și Ziare.com au creat mediul ideal pentru networking, unde viziunea întâlnește acțiunea. Ideile care ajung afaceri de succes, parteneriatele care ajung să deschidă ușile potrivite, toate acestea sunt posibile la The Real Estate Event, locul unde dezvoltatorii, investitorii, utilizatorii finali, autoritățile și presa se întâlnesc.

The Real Estate Event - teme principale de discuție

Evenimentul din 12 septembrie se va contura în jurul a trei teme principale de discuție:

Cum pot companiile românești să devină jucători regionali?Cum va arăta viitorul dezvoltării imobiliare din București?Cum transformăm România într-o șintă de top pentru investitorii globali?

Fiecare dintre cele trei paneluri vor fi moderate de experți recunoscuți în domeniu: George Toma Mucibabici, Președintele Deloitte România, Gabriel Biriș, Managing Partner la BirisGoran și Victor Constantinescu, Managing Partner la biroul din România pentru Kinstellar.

Speakeri confirmați

Ana Dumitrache, MRICS, Member of Advisory Board, RICS RomaniaAnca Gălățescu, Strategic consultant in macro-economics, BNRBogdan Iliescu, Commecial Director, Nusco ImobiliaraAndrei Pogonaru, Owner Representative, Veranda MallOana Diaconescu, Head of Leasing, Iulius GroupBeatrice Dumitrascu, CEO Residential Division, One United PropertiesDavid Hay, Founder & CEO, ADD Value ManagementMichael Topolinski IV, Partner & Head of Sales, InteRo Property DevelopmentOana Radulea, Managing Partner, Sema Real EstateGeo Margescu, CEO and Co-Founder, Forte PartnersJan Demeyere, Co-Founder & Partner, SpeedwellAdi Steiner, Managing Partner, STC PartnersAlina Necula, Country Manager, Lion´s HeadAntoniu Panait, Managing Director, Vastint RomaniaDennis Selinas, CEO, Globalworth RomaniaAlexandru Bonea, CEO and Co-founder, Meta Estate TrustSorin Preda, CEO & Founder, Global VisionMarius Barbu, Asset Group Director, Nepi Rockcastle (intervenție online)

Parteneri

Parteneri principali: SVN ROMANIA, NOBIS GARDENS

Partener platinum: NUSCO IMOBILIARA

Parteneri gold: KULTHO, OBSENTUM, RIVER DEVELOPMENT, VIGGO, MURFATLAR

Parteneri silver: HAGAG DEVELOPMENT EUROPE, META ESTATE TRUST, NORTH BUCHAREST INVESTMENT, STC PARTNERS

Parteneri bronze: RPG SECURITY, BUCURESTI MALL

Parteneri copper: BIRISGORAN, BELLEMONDE

Partener: KINSTELLAR, LERIDA, SALES FORCE, NEXT CONSULT

Fit-out partner: BOCONCEPT

Digital partner: IMSOL

Media partner: FAIRWAY, DELIR MEDIA, TRANSILVANIA BUSINESS, REVISTA BIZ, ARENA CONSTRUCTIILOR, BUSINESS24.RO, COMUNICATEDEPRESA.RO

Partener advertising: DANCO VISION

Despre The Real Estate Event

THE REAL ESTATE EVENT este mai mult decât o conferință, este incubatorul viitorului imobiliar și o platformă de conexiune între toți cei care au un impact asupra industriei. Organizatorii isi propun ca platforma The Real Estate Event să fie un accelerator care transformă viziunile îndrăznețe în realități tangibile, modelând un viitor imobiliar care să fie cu adevărat în beneficiul tuturor.

