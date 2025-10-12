Geo Mărgescu (Forte Partners) la The Real Estate Event: „Piața de birouri s-a așezat după pandemie. Chiriile cresc, iar cererea de birouri e din ce în ce mai stabilă”

Geo Mărgescu, Co-Founder & Chief Executive Officer Forte Partners, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – the Legacy Edition, evenimentul dedicat pieței imobiliare organizat de Retail365 și Ziare.com. Prezent în cel de al doilea panel, acesta a detaliat nivelul de maturitate la care a ajuns piața de birouri din București, dar și din România, perspectivele acestei piețe într-un sector în care dezvoltatorii care construiesc proiecte de calitate par să fi rămas tot mai puțini, dar și moștenirea pe care companiile din domeniu o lasă în urma lor.

Astfel, la întrebarea moderatorului cu privire la felul în care anticipează Forte Partners evoluțiile pieței în următorii ani, dar și ce măsuri ia compania pentru a valorifica aceste dinamici în favoarea sa, Geo Mărgescu a arătat faptul că piața de birouri s-a așezat după marea criză adusă de pandemie, optimismul simțindu-se, companiile începând din nou să crească, iar cererea de birouri fiind din ce în ce mai stabilă.

De asemenea, acesta a arătat și faptul că șefii marilor companii își aduc toți angajații la birou, în contextul în care, din păcate, după cum a explicat Geo Mărgescu, criza ultimilor ani a făcut oamenii să se întoarcă de nevoie la birou.

Iar asta cu atât mai mult cu cât în acest moment vorbim despre o piață a angajatorului și nu neapărat a angajatului, a continuat acesta.

„Companiile mari caută clădiri de foarte bună calitate în locații foarte bune și Bucureștiul oferă foarte multe opțiuni în acest sens. Combinat cu partea de dezvoltări mixte, cu retail, cu rezidențial, astfel de proiecte cred doar că pot să aibă succes în anii care urmează”, a mai spus CEO-ul Forte Partners.

Totodată, acesta a arătat și faptul că din punct de vedere al pieței de birouri noi, compania continuă să deschidă centre de excelență pentru chiriași care vin să inoveze, chiriași care vin, practic, pentru forța de muncă foarte calificată și nicidecum pentru costuri, din moment ce, adaugă Geo Mărgescu, lucrurile s-au schimbat de mult în acest sens, în numeroase cazuri făcându-se de exemplu tranziția de la centre de suport la inovație.

Acesta a oferit și câteva exemple în acest sens din portofoliul propriu, de la Estée Lauder la Booking.com și Adobe etc., practic cazuri de companii care cresc pentru inovație și produc valoare pentru firmele lor mamă, după cum a arătat Geo Mărgescu.

De asemenea, CEO-ul Forte Partners a oferit și răspunsul cu privire la întrebarea dacă abordarea unor noi zone de business din domeniul real estate este o oportunitate pentru companie.

„La noi în real estate este tot timpul o luptă între a face ce știi tu mai bine, a inova și a crește continuu. Și la noi la Forte este acest debate permanent între a continua să facem birouri sau a ne muta spre rezidențial, spre dezvoltări mixte, spre retail. Cred că proiectele viitorului, în București, în special, dar și în România în general, vor fi dezvoltări mixte. Cred că situația în care dezvoltatorul va face doar un bloc de rezidențial sau de birouri din care să sară direct pe trotuar, cred că vremea asta s-a dus”, a explicat Geo Mărgescu.

În același timp, antreprenorul a remarcat faptul că au rămas foarte puțini dezvoltatori care dezvoltă proiecte de bună calitate, în condițiile în care proiectele lor sunt în general proiecte de dezvoltări mixte în care se creează comunități și mai puțin metri pătrați sau densități.

În continuare, Geo Mărgescu s-a referit și la posibilitatea ca Forte Partners să-și extindă prezența în afara Bucureștiului.

Astfel, acesta a explicat că din moment ce pentru echipă contează foarte mult dimensiunea proiectelor, orașele secundare din România nu pot oferi o dimensiune suficientă pentru modul de organizare al companiei. Prin urmare, a mai spus acesta, în următorii 10 ani Forte Partners va rămâne în București concentrându-se pe proiectele de dezvoltări mixte.

Nu în ultimul rând, antreprenorul a răspuns și întrebării cu privire la care crede că este moștenirea pe care o lasă companiile din domeniu generațiilor viitoare, explicând, în context, faptul că arhitectura înseamnă pentru el educație și tradiție, fiind capabilă să educe oamenii poate cel puțin la fel de mult pe cât îi educă profesorii.

„În al doilea război mondial a fost bombardată Camera Comunelor de la Londra și din concursul de arhitectură ținut atunci a fost o propunere de refacere a Camerei Comunelor mult mai modernă, rotundă, în care lucrurile să se întâmple într-un mod mult mai armonios, spuneau ei. Dar Churchill s-a împotrivit, spunând că este esența democrației această cameră în care poți fi de o parte sau alta a dezbaterii. Un exemplu despre cum arhitectura ne modelează pe noi și noi ca dezvoltatori putem lăsa clădiri care vor influența generații viitoare”, a exemplificat CEO-ul Forte Partners.

