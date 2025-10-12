Gabriel Biriș (Biriș Goran), la The Real Estate Event: „Piața de rezidențial este afectată de creșterea TVA”

Gabriel Biriș, Co Managing Partner Biriș Goran, a fost prezent la ediția The Legacy din 11 septembrie a The Real Estate Event, organizat de Retail 365 și Ziare.com. În cadrul evenimentului, Gabriel Biriș a oferit perspectiva sa asupra pieței de profil ca urmare a creșterii TVA la tranzacțiile imobiliare, dar a oferit și o evaluare sinceră a măsurilor fiscale luate de guvernul Bolojan în urma primului pachet de măsuri fiscale.

Ziare.com: Piața imobiliară pare să se fi dat peste cap cu creșterea TVA la tranzacțiile imobiliare. Ce perspective aveți pentru domeniu, vi se pare îngrijorător?

Gabriel Biriș: Piața imobiliară e mare, avem rezidențial, birouri, comercial, logistic. Dintre toate aceste patru, afectată este piața de rezidențial, care este o parte importantă, pentru că satisface o nevoie de bază a fiecărui cetățean. Din păcate, creșterea accelerată de la 5% la 9% și apoi la 21% scumpește costul pentru cumpărător cu 16% într-o perioadă foarte scurtă. O astfel de creștere de preț final nu are cum să nu aibă impact asupra capacității de achiziție, și mai ales ținând cont și de dobânzile foarte mari, a capacității de a finanța achiziția unei locuințe, ceea ce înseamnă că este posibil ca în perioada următoare să vedem o plafonare a ofertei. Cererea va fi, până la urmă, manipulată de această creștere de taxe înspre locuințele vechi și asta va avea impact negativ și în ceea ce privește serviciile de construcții, producția de materiale de construcții, cea mai mare parte fiind produse în România, cu efecte negative asupra creșterii PIB-ului.

Ziare.com: Reiese din ceea ce spuneți că și economia în general va fi afectată.

Gabriel Biriș: Va afecta economia, bineînțeles, pentru că este un sector important. Chiar dacă este doar o bucată din sectorul imobiliar în general, este o bucată importantă.

Ziare.com: Anul trecut, la ediția de anul trecut a aceluiași eveniment, ați spus următorul lucru: „Un deficit atât de mare și un calendar de șapte ani de reducere ne va duce spre o datorie publică de 70% din PIB”. Cum vedeți lucrurile acum?

Gabriel Biriș: Am fost optimist. Mă hazardez să fac o prognoză, anume că, dacă mindset-ul guvernării nu se schimbă în sensul de a reda încrederea investitorilor onești în calitatea guvernării și în a investi în România, nu avem nicio șansă ca peste 6 ani să avem datorie publică mai mică de 100% din PIB. În această perioadă, riscăm să avem parte de o ajustare gen 2010, cu downgrade la junk. Noi, în momentul de față, vedem doar creșteri de taxe, vedem prea puțin reduceri de cheltuieli, iar creșterile de taxe înseamnă reducerea consumului, cu alte cuvinte, reduce capacitatea de cumpărare, reduce consumul și scade PIB-ul. Calendarul acela de ajustare pe 7 ani se baza pe o creștere constantă a PIB-ului de 3% pe an. Păi, noi anul trecut am avut 0,9%, acum avem zero virgulă puțin, până la sfârșitul anului, Dumnezeu știe ce va mai fi. Practic, baza va fi semnificativ mai mică decât estimat, cu excepția cazului în care se schimbă abordarea. Dar deocamdată, ce vedem este o accelerare a erodării bazei, asta se întâmplă în momentul în care păstrezi impozitul minim pe cifra de afaceri, determini companii să plece din țară, oprești investiții noi în România, introduci o altă barbarie – limitarea deductibilității cheltuielilor de consultanță management la 1% din cheltuieli. Ce înseamnă asta? Înseamnă că statul român spune că anumite cheltuieli, făcute în scopul desfășurării afacerii și la preț de piață, sunt nedeductibile. Asta înseamnă că încalci orice principiu OECD cu privire la evitarea dublei impuneri. Asta înseamnă bye, bye OECD, care este prioritate. În plus, în momentul când spui că doar astfel de cheltuieli cu afiliații din afara României sunt nedeductibile, încalci tratatul de funcționare al UE, pentru că introduci o discriminare, pentru că dacă cheltuiala e deductibilă dacă o plătești la un român și nedeductibilă dacă o plătești la un german, este discriminare. Ori asta nu generează încredere. Iar România, ca să-și revină, are nevoie de refacerea încrederii. Din păcate, vedem un prim pas mare greșit al guvernării Bolojan în ultimul pachet fiscal.

