The Real Estate Event - ediție inaugurală de succes. Jucătorii de top din industria imobiliară care au urcat pe scenă, urmăriți de 120.000 de oameni online

The Real Estate Event, cea mai nouă platformă de conferințe și networking de top, a reunit în cadrul ediției inaugurale de joi, 12 septembrie, experți și lideri vizionari din real estate pentru a identifica perspective valoroase cu privire la cele mai actuale subiecte ale industriei. La eveniment au participat fizic peste 100 de persoane, la Restaurant Diplomat, iar jucătorii de top din industrie care au urcat pe scenă au fost urmăriți online, pe Ziare.com, de circa 120.000 de persoane. The Real Estate Event este o inițiativă ambițioasă care a rezultat din parteneriatul companiilor RETAIL365 și Ziare.com.

Speakeri renumiți au oferit informații importante în cele trei paneluri, care s-au concentrat în jurul a trei teme relevante pentru toți actorii din industrie, de la liderii vizionari, specialiștii în real estate și domenii conexe, autorități sau clienți finali.

Concluziile primului panel - Cum pot companiile românești să devină jucători regionali? - ne arată că piața și capitalul românesc s-au schimbat enorm față de acum câțiva ani, iar invitații au punctat clar că afacerile românești sunt deja jucători regionali, fie că înseamnă să atragă investiții străine, fie că se dezvoltă în afara granițelor.

Oana Diaconescu, Head of Leasing, IULIUS / Online InterventionAna Dumitrache MRICS, Member of Advisory Board, RICS RomaniaBeatrice Dumitrascu, CEO Residential Division, One United PropertiesBogdan Iliescu, Commercial Director, NUSCOFlorin Pogonaru, Owner, Veranda Mall

George Toma Mucibabici, Președinte al Deloitte România

Concluziile celui de-al doilea panel - Viitorul dezvoltării imobiliare în București - relevă cum piața din Capitală traversează în continuare provocări administrative, iar investitorii resimt asta. Deși există evident interes în alte orașe, se vede o doză încurajatoare de optimism pentru deblocarea pieței din București.

Jan Demeyere, Co-Founder & Partner, SPEEDWELL DevelopmentDavid Hay, Founder & CEO, ADD Value ManagementGeo Margescu, CEO and Co-Founder, Forte PartnersOana Radulea Managing Partner, River DevelopmentAdi Steiner, Managing Partner, STC PartnersMichael Topolinski IV, Partner & Head of Sales, InteRo Property Development

Gabriel Biriș, Managing Partener al Biriș Goran SPARL

Al treilea panel - Cum transformăm România într-o țintă de top pentru investitorii globali, a arătat că, pe termen scurt, există provocări fundamentale, economice și geopolitice, pentru atragerea investitorilor. Invitații au punctat nevoia de diversificare, iar pe termen lung prioritatea este să crească piața autohtonă, iar investitorii vor veni și ei ulterior.

Alexandru Bonea, CEO and Co-founder, Meta Estate TrustAlina Necula, Country Manager, Lion’s HeadAntoniu Panait, Managing Director, Vastint RomaniaSorin Preda, CEO & Founder, Global VisionDennis Selinas, CEO, GlobalworthMarius Barbu, Group Asset Director, NEPI Rockcastle

Victor Constantinescu, Managing Partner, Kinstellar.

