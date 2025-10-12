Daniel Nazarian (First) la The Real Estate Event: „Am vrut să fim o companie care redefinește modul în care oamenii interacționează cu anunțurile imobiliare”

Daniel Nazarian, Chief Executive Officer First FOTO The Real Estate Event

Daniel Nazarian, Chief Executive Officer First, a fost prezent la ediția The Legacy din data de 11 septembrie a The Real Estate Event, organizat de Retail 365 și Ziare.com, pentru a prezenta beneficiile First, cea mai nouă platformă pentru anunțuri imobiliare din România. Cu această ocazie, reprezentantul First a explicat care sunt noutățile tehnice pe care le aduce acest produs, cui anume se adresează din plaja complexă a vânzătorilor, cumpărătorilor sau agenților imobiliari, dar și cum arată planurile de extindere ale companiei.

Ziare.com: Cum s-a conturat ideea aducerii platformei First România în țara noastră?

Daniel Nazarian: Ideea a plecat de la realizarea faptului că există loc de schimbare în piață, o abordare complet diferită, aș putea să spun, o abordare în care tehnologia se află cu adevărat în centrul experienței. De când ne-am propus să creăm compania, ne-am propus să fim mai mult decât o platformă de anunțuri, am vrut să fim o companie care redefinește modul în care oamenii interacționează cu anunțurile imobiliare. Am ales România ca prima țară în care să ne lansăm platforma, urmând ca în 2026 să ne extindem în țări precum Germania, Spania și Marea Britanie.

Ziare.com: Cum se îmbină tehnologia cu nevoile reale ale consumatorilor?

Daniel Nazarian: Pentru noi tehnologia nu este scopul, ci mijlocul. Pornind de la o analiză reală a nevoilor consumatorilor, vânzători, cumpărători și agenți imobiliari, am construit o platformă care simplifică tot procesul și aduce rezultate reale prin filtre inteligente, căutări rapide și o interfață extrem de prietenoasă.

Ziare.com: Cui se adresează First România? Vânzătorilor, cumpărătorilor sau agenților imobiliari?

Daniel Nazarian: First este pentru toată lumea, dar este construit cu gândul să adreseze nevoile utilizatorului final. Vânzătorii au parte de tool-uri care îi ajută să-și ușureze treaba, precum unelte simple de gestionare a anunțurilor, cumpărătorii au acces la cât mai multă claritate, filtre avansate, recomandări relevante și asta îi ajută pe toți. În esență First este o platformă care încearcă să unească cererea cu oferta.

