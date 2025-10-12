Bogdan Iliescu (Nusco), la The Real Estate Event: Vis-a-vis de noul Hyatt vom avea un spital de 22.000 m2/Vor exista de asemenea și o școală și un parc central de 14.000 m2

Bogdan Iliescu, Director Comercial Nusco, a participat joi, 11 septembrie, la ediția Legacy a The Real Estate Event, evenimentul tematic dedicat pieței imobiliare organizat de Retail365 și Ziare.com. Prezent în cadrul primului panel al evenimentului, Bogdan Iliescu a detaliat planurile de dezvoltare ale unui proiect așteptat cu mult interes de piața imobiliară din România, dar și de clienți, din moment ce este vorba despre Hyatt – unul dintre cele mai faimoase lanțuri hoteliere din lume.

Astfel, rugat de moderator să enumere ingredientele de bază ale succesului Nusco în proiectele curente și viitoare, Bogdan Iliescu a precizat faptul că proiectul Nusco City se bucură de mult succes din partea clienților, care apreciază modul în care compania dezvoltă zona Pipera.

„Au înțeles (clienții, n.r.) din prima fază pe care am livrat-o în 2022-2023 viziunea pe care o dorim pentru proiectul nostru. Știam de la început ce vrem să dezvoltăm acolo, dar nu știam cât de repede o să parcurgem aceste etape. Am început colaborarea cu un studio de arhitectură din Italia, care ne-a desenat masterplanul, știam funcțiile pe care le dorim, dar aveam nevoie de ajutorul lor pentru a pune în operă această viziune”, a explicat Directorul Comercial Nusco.

Prin urmare, a continuat acesta, astfel s-a concretizat un proiect care are o funcție principală de rezidențial și care va avea undeva între 3500-4000 de apartamente la momentul când va fi finalizat.

Totodată, Bogdan Iliescu a amintit un lucru cunoscut în piață, mai precis faptul că va fi un hotel double brand, dar și alte aspecte necunoscute până la acest moment.

„Am ales partea aceasta de double brand, adică avem Hyatt Place și Hyatt House, care este un extended stay (ședere extinsă, n.r.), fiindcă vis-a-vis de hotel o să avem un spital de 22.000 de metri pătrați, un spital general cu peste 150 de paturi. A trebuit să ne gândim și la oamenii care vor avea nevoie de familii să le fie aproape, să poată fi lângă ei pe o perioadă mai lungă de timp”, a explicat reprezentantul Nusco.

De asemenea, acesta a dezvăluit și faptul că proiectul va avea o școală cu capacitate de școlarizare pentru 580 de copii, căreia i-a fost dedicată o suprafață de aproape 8000 de metri pătrați și a cărei construcție va începe în curând, ținta fiind ca primii copii să intre în școală în septembrie 2028.

Nu în ultimul rând, Bogdan Iliescu a arătat și faptul că în cadrul proiectului se pune accent foarte mult și pe spațiile verzi, în care se investește foarte mult.

„Punem un accent foarte mare pe spațiile verzi, este lucrul care ne-a ajutat cel mai mult în vânzări. Acum la faza a doua facem și parcul central, care practic va deservi întreg proiectul. Fiecare fază va avea o curte interioară, mai mică sau mai mare, în funcție de dimensiunea fazei, dar vom avea un parc central de 14.000 de metri pătrați unde plantăm peste 1300 de copaci, copaci deja maturi”, a arătat în continuare Bogdan Iliescu.

Acesta și-a încheiat intervenția spunând faptul că echipa Nusco ar vrea ca până în martie anul viitor să finalizeze toate aceste lucruri.

