Bogdan Doicescu (Bog’Art) la The Real Estate Event: „Businessul de familie are grija banului acționarului mai aproape de suflet decât companiile cu mandat să crească”

Bogdan Doicescu, Group Chief Executive Officer al Bog’Art, a fost prezent joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com, în calitate de speaker la panelul intitulat „LEGACY – De la fondatori, la liderii noii generații. Decizii strategice în real estate-ul de azi”, moderat de Ionuț Bonoiu, Fondator, Head of Context & Clarity la BusinessPedia.Ro & Termene.ro.

Bogdan Doicescu supervizează integrarea întregului spectru de servicii din cadrul grupului de companii Bog’Art. Responsabilitățile sale includ guvernanța, raportarea și gestionarea parteneriatelor, investițiilor, inițiativelor CSR și de marketing. Acesta joacă un rol esențial în direcția strategică a grupului, care acoperă antrepriză generală, producția de oțel beton, sisteme de fațadă la cheie, managementul clădirilor, project management și dezvoltare imobiliară. Licențiat în Financial Economics & Business Management la Columbia University și cu un Master în Real Estate Development de la New York University, Doicescu este membru al Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), Urban Land Institute (ULI), Young Presidents Organization (YPO) și face parte din board-ul Association of Real Estate Investors (AREI), având și un rol consultativ în cadrul Consiliului Național de Dezvoltare al Habitat for Humanity Romania.

În cadrul panelului la care a luat parte, Bogdan Doicescu a avut ocazia să ofere mai multe detalii despre avantajele și dezavantajele de a „crește” alături de afaceri, după mai bine de 30 de ani în acest domeniu. Potrivit acestuia, încă de la înființarea firmei, cei implicați au considerat că nu doar din nume vine „moștenirea” firmei, dar și din modul în care se desfășoară activitatea.

„Punctând diferențele dintre un business care crește și pentru că țara crește, și sperăm să contribuim și noi la lucrul ăsta prin modul nostru de a construi infrastructură mare, dintre un business antreprenorial și unul de familie, cel de familie are întotdeauna grija banului acționarului poate mai aproape de suflet decât companiile care au un mandat să crească, să scaleze, să capteze creșterea pieței. Pentru că la urma urmei, te întorci acasă și-ți pui întrebarea ce pui pe masă. Ai o responsabilitate nu doar pentru ziua de mâine și de a gândi ziua de mâine într-un mediu poate chiar prea aproape de suflet, când te duci acasă și ai probleme pe care toți încercăm să le lăsăm la birou, pentru că liniile sunt mult mai fine când vine vorba de apartenența la un grup, la o guvernanță, adică ceea ce face lucrurile într-o corporație să fie alb-negru. Și chiar conducem Bog’Art printr-un mod foarte corporatist, și o zic cu mândrie, pentru că dimensiunea business-ului a căpătat necesitatea asta.

Pe de altă parte, trebuie să menții amprenta unui business care în spate are un om real, pe care poți să-l suni, cu care să te consulți mereu. E important pentru noi să putem păstra lucrurile bune, dar să putem veni cu inovație și generația următoare să poată să sistematizeze puțin mai bine lucrurile cu propriile sale valori și fel de-a face lucrurile”, a explicat Bogdan Doicescu, acesta exprimându-și speranța ca cât mai multe firme din România să reușească, fiindcă e încă o perioadă de tranziție între generații.

În calitate de reprezentant al celei de-a doua generație de lideri din Bog’Art, Doicescu a explicat că rolurile dintr-o astfel de companie sunt foarte importante. „Avem un avantaj competitiv pentru că suntem un grup de firme. Aici toată lumea ne cunoaște drept constructori, dar noi am diversificat business-ul și acoperim întregul value chain (n.r. eng. lanț valoric). Avem zona de real estate, de facility management al businessului, deci practic tot ciclul de viață aș afacerii. Vrem cât de mult să fim mai integrați”, a mai explicat Doicescu.

Grupul Bog’Art este format din șapte societăți, managementul lor și rolul de conducere înseamnă aducerea de sinergii în acest grup, potrivit explicațiilor oferite de Doicescu pe scena The Real Estate Event, adăugând că este mare nevoie mereu de o structură clară de raportare și de managemet. „Multinaționalele fac asta intuitiv. Noi am avut norocul ca, lucrând cot la cot cu ele și livrând atâtea clădiri de birouri în perioada de glorie în care toate companiile abia învățat și-și școleau oamenii în forța de muncă pe care o aduceau în România să ocupe acele clădiri, counter party-ul nostru (n.r. cei cu care lucram, în contrapartidă) ne învățau cum să creștem compania pentru a putea răspunde nevoilor lor cât mai bine. Atunci, practic, acel ADN de structură corporatistă ne-a fost foarte intuitiv, iar rolurile de succesiune trebuie fie clar trasate, așa cum ai face-o dacă ai fi o companie listată public. Sunt aceleași reguli de raportare, pentru a fi mereu în controlul businessului”, a explicat Doicescu.

Pe viitor, Bogdan Doicescu își dorește pentru compania pe care o conduce să construiască o „moștenire” de clădiri excepționale. „Cred că ce am reușit să livrăm până acum, ca reper, se regăsește și în sloganul nostru mai nou, „Building all times” (n.r. eng. Joc de cuvinte, „construim tot timpul/toate momentele)”.

Urmăriți în integralitate panelul intitulat „LEGACY – De la fondatori, la liderii noii generații. Decizii strategice în real estate-ul de azi”, precum și celelalte discuții și prezentări din cadrul The Real Estate Event, mai jos:

