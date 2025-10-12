Antoniu Panait (Vastint) la The Real Estate Event: ”Pornim de la ce ne dorim noi toți, într-un oraș foarte mare să avem totul la îndemână”

Antoniu Panait, Managing Director Vastint, a participat la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com, din 11 septembrie. Prezent în cel de al doilea panel al evenimentului, acesta a vorbit despre optimismul care îl caracterizează și care l-a făcut să pună pe piață una dintre cele mai mari suprafețe din ultimii ani, despre impactul pe care îl va avea reconstrucția Ucrainei asupra pieței odată războiul încheiat, dar și despre moștenirea pe care o vor lăsa dezvoltatorii în urma lor, având în vedere tematica „Legacy” a evenimentului.

60.000 de metri pătrați la Timpuri Noi, una dintre cele mai mari livrări de spații

Prin urmare, pornind de la întrebarea moderatorului cu privire la evoluția pieței de birouri din Capitală, Antoniu Panait a explicat că Vastint are 16 ani de când activează în România și întotdeauna planificarea urbană și a construcțiilor a făcut-o cu viziune pe termen lung.

Concret, antreprenorul a explicat că acest lucru se materializează prin dezvoltarea într-o singură fază a 60.000 de metri pătrați închiriabili la Timpuri Noi, practic două clădiri.

Totodată, acesta a adăugat că se consideră „defect”, având în vedere că este atât de optimist din fire, lucru care l-a și făcut să decidă, împreună cu echipa, construcția acestui proiect, în ciuda faptului că la nivel mondial sunt foarte multe elemente volatile.

„O parte dintre cei 60.000 de metri pătrați (6000 m2) sunt food hall, proiectat cu proiectanți de specialitate, care au experiență în Europa pe partea de food hall. Și știm că majoritatea food hall-urilor de succes din Europa sunt construite în spații preexistente și au diferite provocări legate de logistică, de reciclare etc. Noi toate acestea le-am implementat acum la Timpuri Noi și punem un accent foarte mare deja pe discuțiile legate de operatori, de chiriași, pentru că cel mai important – pornim de la ce ne dorim noi toți: într-un oraș foarte mare să avem totul la îndemână, să nu trebuiască să sărim de zeci de ori în mașină într-o săptămână ca să rezolvăm mici lucruri, începând de la grădiniță până la magazine, școli, facultăți etc. Iar la Timpuri noi avem efectiv absolut totul în zonă”, a explicat Antoniu Panait.

Resetarea pieței de birouri va muta mingea înapoi în piața dezvoltatorilor

În continuare, Managing Directorul Vastint a explicat faptul că volumul de birouri în București este încă mai mic ca la Varșovia, practic la jumătate, din moment ce acolo, a spus acesta, vorbim de peste 6 milioane m2, în vreme ce în București sunt 3,5 milioane m2.

În plus, antreprenorul a arătat și faptul că ceea se observă la ora actuală în portofoliul companiei este că tot ce aveau chiriașii de reașezat, de consolidat, de regândit din punct de vedere al spațiilor, a fost făcut deja ca urmare a pandemiei, prin urmare acum există o presiune de creștere.

„Avem chiriași care au dat spațiul prematur înapoi, astfel că le-am închiriat altora, dar acum aceștia vor spațiile înapoi, vor să crească. Deci nu am un feedback negativ de la chiriași datorită faptului că portofoliul de birouri deja s-a reașezat. Toți cei care ne confruntăm cu închirierea știm că sunt chiriași mari care caută spații, iar oferta este extrem de limitată și atunci se va trece din nou treptat în piața dezvoltatorilor, pentru că avem argumente foarte solide de a nu mai scădea chiria și datorită faptului că inflația este una foarte puternică, iar prețurile au crescut la construcții și la materiale”, a explicat Antoniu Panait.

Prin urmare, acesta a concluzionat spunând faptul că resetarea a fost făcută, pe birouri, cel puțin, astfel că de acum începând ar trebui ca piața de birouri să crească.

Pe de altă parte însă, antreprenorul a recunoscut că sunt foarte multe elemente care nu depind de jucătorii din piață și nici de România, începând de la războaie militare și până la războaie economice, elemente care pot influența deciziile chiriașilor, dar și pe ale dezvoltatorilor, din punct de vedere investiții.

Nu în ultimul rând, acesta a acuzat și blocajul urbanistic, care, în cuvintele lui Antoniu Panait, „frânează miliarde de euro din proiecte corecte”.

Prezența în afara Bucureștiului și „Legacy-ul” industriei

Ulterior, antreprenorul s-a referit și la oportunitatea extinderii operațiunilor în afara Bucureștiului, așa cum a fost sugerată de o întrebare a moderatorului.

„Deocamdată am securizat mai multe proprietăți în București și vrem să vedem încotro evoluează situația, pentru că dacă stai să te gândești pragmatic, probabil că minimum 3-4 ani de acum înainte blocajul urbanistic va fi același, pentru că nu ai cum să repornești motoarele care au fost înghețate atât timp. Este o variantă (extinderea în afara Bucureștiului, n.r.), dar volumele deja livrate în anumite orașe regionale sunt destul de mari, prin urmare este nevoie de o analziă foarte detaliată dacă merită să vii cu niște volume care să-ți permită să creezi echipe”, a explicat Antoniu Panait.

Cât privește moștenirea lăsată generațiilor viitoare de industrie, dată fiind tematica „Legacy” a evenimentului, Managing Directorul Vastint a explicat faptul că cei care construiesc clădiri sunt foarte norocoși, din moment ce acestea „sunt lucruri tangibile, solide, care rezistă foarte mult în timp”.

Mai concret însă, acesta a adăugat că soliditatea la care face referire are de a face în primul rând cu structura.

„Cred că facem niște lucruri extraordinare, noi, cei din domeniu și când ne gândim la ce lăsăm în urmă, trebuie să ne gândim în primul rând la structură. O țeavă se mai crapă, o repari, fațada după 20-25 de ani o schimbi, instalațiile la fel, dai tot jos până la structură. Considerăm că pe termen foarte lung, din punct de vedere ESG, dar și practic, clădirile pot fi adaptate foarte ușor dacă structura este potrivită. Poți schimba în funcție de strategie, de momentul pieței, din birouri în rezidențial, din rezidențial în hotel etc.”, a arătat Antoniu Panait.

Oportunitatea adusă de sfârșitul războiul din Ucraina

Totodată, în continuarea unui subiect deschis de un alt speaker, Antoniu Panait a explicat faptul că se așteaptă ca atunci când războiul din Ucraina se va încheia, să existe un necesar „extraordinar” de materiale de construcții pentru Ucraina, deci, pe cale de consecință și ca prețurile materialelor să crească.

Antreprenorul a subliniat prin urmare că acest lucru este o oportunitate pentru producători, cu referire mai exactă, conform exemplelor date de Antoniu Panait, la fabricile de material izolant și vată minerală care s-au dechis în România, dar și la depozite, dintre care unele au fost deschise nu departe de graniță.

„Din punctul nostru de vedere, putem să ne așteptăm la creșterea prețurilor materialelor de construcții la momentul respectiv, dar și a manoperei, care va atrage la rândul ei niște creșteri de prețuri și în alte domenii. Volumele de muncă vor fi extraordinar de mari acolo pentru reconstrucție, în toate domeniile”, a explicat acesta.

