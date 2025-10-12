Antoniu Panait (Vastint România) la The Real Estate Event: „Tinerii sunt extrem de mobili, foarte bine pregătiți și oricând se pot muta în funcție de facilități”

Antoniu Panait, Managing Director Vastint România, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com. Antoniu Panait a stat de vorbă cu jurnaliștii Ziare.com despre ultimele tendințe în piața imobiliară de birouri, precum și despre un proiect amplu dezvoltat de Vastint, și anume Timpuri Noi Square, construit în locul fostei Fabrici Timpuri Noi. Panait a oferit, de asemenea, detalii despre proiectul imobiliar al Vastint care se întinde pe o suprafață de 50 dehectare, în zona Sisești, din Capitală.

Ziare.com: În ceea ce privește segmentul de office, ce anume caută chiriașii în prezent?

Antoniu Panait: Ne întrebăm constant ce își doresc chiriașii, iar realitatea este că piața a evoluat mult în ultimii ani. Vedem un nivel ridicat de profesionalism și o atenție tot mai mare la detalii. Primul criteriu rămâne locația, fundamentul oricărei decizii. În trecut, din cauza reglementărilor GDPR, exista o oarecare reținere în ceea ce privește analiza zonelor în care locuiesc angajații, însă odată cu introducerea mapării pe baza codurilor poștale, acest proces a devenit mult mai simplu. De aici pornește totul: de la alegerea locației.

Chiriașii își doresc o poziționare bună, accesibilă și cu cât mai multe facilități în proximitate. Un exemplu concret este Timpuri Noi, care, la început, era percepută ca o zonă industrială, gri – fosta fabrică Timpuri Noi. Astăzi însă, vorbim despre un cartier renăscut, un hub modern, vibrant, care oferă exact ceea ce caută companiile și angajații lor.

Ziare.com: Ce noutăți aduce pe piață cea de-a doua fază a Timpuri Noi Square, la care lucrați în prezent?

Antoniu Panait: Pe lângă facilitățile deja existente în zonă: o sală de sport și conceptul Beautiful Downtown, extrem de atractiv pentru toate vârstele, am adăugat noi spații comerciale. Accesul la transportul public este foarte facil, locația a fost aleasă în apropierea mijlocelor de transport, la fel ca în cazul proiectului Business Garden Bucharest din zona Orhideea.

Ceea ce caută chiriașii astăzi sunt clădiri cu facilități variate, dar și cu o construcție solidă, verificată tehnic, conform celor mai exigente standarde. În acest sens, certificările verzi devin tot mai importante și companiile sunt atente ca acestea să reflecte realitatea.

În cadrul fazei a doua a Timpuri Noi Square, care va adăuga 60.000 mp de spații de birouri închiriabili, am făcut un pas important în direcția sustenabilității: am eliminat complet centralele pe gaz. Este o premieră tehnologică la o asemenea scară, în condițiile climatului din București, unde diferențele de temperatură sunt semnificative – de la -20 de grade în timpul iernii la peste 45 de grade în timpul verii. Dacă în urmă cu câțiva ani vorbeam de case pasive cu pompe de căldură, astăzi putem aplica aceste soluții la proiecte de mare anvergură, eliminând combustibilii fosili și reducând poluarea.

Proiectul include peste 1.700 mp de panouri fotovoltaice, aproximativ 200 de pompe de căldură, foraje geotermale la 60 de metri adâncime, precum și alte echipamente moderne, care împreună ne permit să atingem standarde foarte ridicate de eficiență energetică.

Ziare.com: În ce fază se află proiectul rezidențial din zona Sisești?

Antoniu Panait: Proiectul de la Sisești este unul de suflet, pe care l-am visat șiplanificat mult timp. Vorbim despre un masterplan de aproximativ 50 de hectare, dintre care 15 hectare zona verde unde vom avea și un parc central, comparabil ca dimensiune cu parcul Cișmigiu.. Pe lângă parc și zonele verzi, proiectul va include școli private și de stat, terenuri de tenis, piscine și alte facilități. Este, așadar, o investiție de amploare, care ar putea aduce un mare plus pentru oraș.

Un aspect important ține de competitivitatea orașelor europene. Toate concurează pentru atragerea forței de muncă, iar locuirea joacă un rol esențial. Cel mai mare cost pentru un cuplu tânăr, aflat la început de drum, este chiria sau achiziția unei locuințe. Dacă prețurile din București ajung la nivelul unor orașe mult mai dezvoltate, cum este Berlinul, apare o problemă de competitivitate. Tinerii de astăzi sunt extrem de mobili, bine pregătiți și aleg să se mute acolo unde găsesc cele mai bune condiții și facilități. Practic, nu mai există granițe.

În prezent, proiectul de la Sisești rămâne în planurile noastre, însă așteptăm deblocarea situației la nivelul întregului București pentru a putea demara investiția.

Puteți urmări prezentările, interviurile și panelurile de discuții din cadrul The Real Estate Event, mai jos:

