Andrei Pogonaru (Veranda Mall) la The Real Estate Event: „Ne-a ajutat convergența și apropierea de restul Europei. Riscul cel mai mare este să pierdem tocmai acest tren”

Andrei Pogonaru, Partner la CEFS & Veranda Mall, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com. În cadrul panelului intitulat „LEGACY – De la fondatori, la liderii noii generații. Decizii strategice în real estate-ul de azi”, moderat de Ionuț Bonoiu, Fondator, Head of Context & Clarity la BusinessPedia.Ro & Termene.ro, Andrei Pogonaru a vorbit despre începuturile sale în afaceri, dar și despre riscurile acute la care se supune în prezent piața imobiliară din România.

Andrei Pogonaru coordonează portofoliul de investiții al familiei Pogonaru și dezvoltă proiecte în domeniul stocării energiei. Acesta moderează, totodată, seminarii de leadership la Aspen Institute România, este membru YPO și a făcut parte din consiliul de administrație al operatorului român de transport și sistem energetic.

Crescând într-o familie în care afacerile aveau loc de jur împrejurul său, Andrei Pogonaru a învățat să fie un bancher bun de investiții. În locul Veranda Mall, a explicat acesta în cadrul panelului la care a participat, la The Real Estate Event, era o fabrică de mase plastice, Prodplast, care acum este condusă de cumnatul lui Pogonaru, cel mai mare producător de ambalaje biodegradabile flexibile din estul Europei. „Într-un fel, între cumnatul meu și mine e o relație în care fiecare se află în board-ul celuilalt. Vorbim, există un sistem de raportare care nu e foarte diferit față de ce vedeam acasă, când se întâlneau părinții la masa de seară și își vorbeau despre care au fost provocările din ziua lor. La fel se întâmplă și cu modul în care împărțim resursele și cel în care accesăm surse de capital împreună. Dar toate lucrurile acestea au ceva în comun: părinții noștri au trecut prin complet alt timp, au fost formați de alte momente, pe când noi suntem crescuți diferit, dar avem aceleași modele, pentru că nu există în România o schimbare a multiplelor generații. Există o singură tranziție până acum, un singur model, iar noi suntem modelul acela”, a explicat Pogonaru.

Riscuri pentru piața imobiliară din România și perspective de viitor pentru Veranda

În cadrul unui dialog cu ceilalți participanți la panel axat pe accesibilitatea la finanțare pentru dezvoltatorii imobiliari români pe timp de criză economică, în contextul în care băncile caută să investească mai degrabă în active cu risc mai redus și cu randamente mai sigure, Andrei Pogonaru este de părere că modul în care băncile finanțează mediul de afaceri și fluctuațiile randamentelor pieței de obligațiuni sunt, până la urmă, simptome ale unei dezvoltări sociale și „marele lucru care ne-a ajutat a fost convergența și apropierea de restul Europei. Riscul cel mai mare este să pierdem tocmai acest tren”, a explicat antreprenorul, iar modul în care se poate actualiza chiar acest scenariu economic sumbru ține de lipsa investiției în educație, spune Pogonaru.

„Taică-meu s-a născut într-un sat de lângă Slatina, a terminat Liceul de Matematică, a fost olimpic la matematică. Nu știu dacă cineva născut undeva lângă Slatina astăzi are aceleași oportunități de educație. În ultimul an, am avut enorm de mult noroc în ceea ce privește accesul la capital internațional. Dar asta nu trebuie să pierdem, această gândire originală legată de sistemul fiscal, finanțarea unor proiecte de infrastructură publică. Eu, în momentul de față, investesc destul de mult în tehnologia de baterii și soluții de stocare energetică, pentru că acolo România a pierdut un tren. Acest tren pierdut prezintă anumite oportunități pentru antreprenori ca mine, în schimb, la nivel macro, pentru toată țara, faptul că avem prețuri la energie atât de mari e un lucru groaznic care ne afectează pe toți, în real estate și nu numai”, a declarat Andrei Pogonaru.

În 2026, Veranda Mall împlinește 10 ani. „E un mall mic, drăguț, care deservește comunitatea din Obor și înțeleg că a început să și transforme zona Oborului. L-am construit cu Bog’Art și toată zona respectivă începe să prindă un alt aer. Mi-ar plăcea să prindă acel aer mai repede și ăsta e un lucru de care sunt mândru și care mi-aș dori să rămână în urmă”, a declarat reprezentantul Veranda. Potrivit acestuia, compania încearcă să își diversifice portofoliul pe alte tipuri de afaceri.

Urmăriți în integralitate panelul intitulat „LEGACY – De la fondatori, la liderii noii generații. Decizii strategice în real estate-ul de azi”, precum și celelalte discuții și prezentări din cadrul The Real Estate Event, mai jos:

