Andreea Dumitru (Hagag Development Europe) la The Real Estate Event: ”În final, orașele sunt despre oameni. Fără oameni nu există oraș”

Andreea Dumitru, Chief Marketing Officer Hagag Development Europe, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com. În primul panel al evenimentului, aceasta a vorbit despre proiectele în derulare ale companiei, precum și despre ingredientele care asigură succesul în această industrie.

H Pipera Lake și H East Residence, proiecte în derulare ale Hagag Development Europe

Astfel, la întrebarea moderatorului privind principalele proiecte pe care se concentrează compania Hagag în prezent, Andreea Dumitru a explicat faptul că în acest moment echipa lucrează la nu mai puțin de 9 dezvoltări, care se adresează atât segmentului rezidențial, cât și celui comercial (office și retail), dar și celui hotelier.

Reprezentanta Hagag a amintit în acest sens renovarea, restaurarea și refuncționalizarea Palatului Știrbei de pe Calea Victoriei, a cărei redeschidere aceasta estimează că va avea loc în următoarele două luni, urmând să devină primul luxury department store al țării.

Totodată, pe partea de rezidențial aceasta a menționat și faza a doua a proiectului rezidențial H Pipera Lake, începută în urmă cu trei luni, proiect aflat pe malul lacului Pipera și practic cel mai amplu proiect rezidențial pe care Hagag îl dezvoltă în București.

„Am obținut autorizația de modificare temă și pentru complexul H East Residence, proiectul pe care l-am preluat în portofoliu în vara anului trecut și care este în construcție în zona Piața Obor, mai precis pe platforma fostei fabrici Izolatorul. Aici lucrările sunt într-un stadiu relativ avansat, în sensul în care cele patru imobile din faza I au structura de rezistență realizată în proporție de 90%”, a explicat Andreea Dumitru.

Ads

De asemenea, aceasta a spus că Hagag lucrează la câteva tranzacții pe care speră să le finalizeze cu succes, permițându-i astfel companiei să își extindă prezența și în alte orașe mari din țară.

Curaj, viziune, echipă, colaboratori – ingredientele succesului Hagag. Dar și timingul și demografia

Cât despre ingredientele succesului în această industrie, Andreea Dumitru a explicat că fără echipă și fără colaboratori, viziunea nu este suficientă să ai rezultate bune.

„Referitor la succes, e complicat. Cred că este, mai degrabă, un mix de elemente, nu vorbim doar de unul. Dar, da, este vorba despre colaboratori și echipă, pentru că oricât de multă viziune și curaj ai avea, e complicat să creezi ceva remarcabil care să rămână moștenire generațiilor viitoare de unul singur. Mai ales în București, unde abordarea autorităților locale cu privire la dezvoltarea imobiliară este una mai puțin prietenoasă”, a continuat reprezentanta Hagag.

Totodată, aceasta a menționat și faptul că atunci când spune curaj, se referă la curajul de a-ți asuma riscuri, pentru că real estate-ul este un business antreprenorial, supus riscurilor.

Ads

Ulterior, Andreea a adăugat ingredientelor succesului enumerate anterior, precum curaj, viziune, echipă și colaboratori, atât timingul cât și demografia, din moment ce, a afirmat ea, în acest domeniu este important să cunoști demografia.

„Ce am făcut noi până acum nu a fost neapărat ușor. Abordarea noastră a fost aceea de a încerca să creăm cerere prin dezvoltarea unor proiecte mai puțin comune. Așa au apărut dezvoltările noastre din centrul orașului, unde exista infrastructura, dar nu existau premisele pentru a genera cerere nouă. Iar asta pentru că zona de centru, într-o foarte mare măsură, nu mai dispune de spațiul necesar pentru a acomoda produs nou construit, cel existent nemaifiind compatibil cu standardele actuale de locuire sau de lucru. Mai mult decât atât, toate proiectele Hagag, nu doar cele din centru, au fost gândite astfel încât să acopere un gol sau o nevoie pe care compania le-a identificat în piață”, a explicat Andreea Dumitru.

De la începuturile sustenabilității în industrie până la standardul nZEB și perspectiva pentru următorii 10 ani

Ads

Ulterior, în cadrul aceluiași panel, la rugămintea moderatorului către vorbitori de a-și exprima perspectivele asupra industriei pentru următorii 10 ani, Andreea Dumitru a explicat faptul că începuturile care pavează drumul următorilor 10 ani s-au întâmplat deja și, din acest punct de vedere, a adăugat ea, există foarte multe proiecte „lăudabile”, în special în zona de comunități mixte, care sunt destinate să funcționeze ca o comunitate stand-alone (de sine stătătoare, n.r.).

În acest punct al discuției, reprezentanta Hagag a făcut apel la expresia populară conform căreia „mai binele ar fi dușmanul binelui”, dar, a adăugat ea, „în sinea noastră cu toții ne dorim acest mai bine”.

„Cred că pentru piața de rezidențial, cel puțin din București și alte câteva orașe mari ale țării, acest mai bine a început să se întâmple undeva în urmă cu 7-8 ani, prin anul 2018, când cu toții începeam timid să vorbim despre sustenabilitate și unde cei mai curajoși dintre dezvoltatori au ales să integreze în dezvoltările lor elemente din sfera sustenabilității și sisteme smart home, și să ajute practic acest trend să devină o realitate constantă. Practic am anticipat ce se întâmplă cu nZEB (standardul, n.r.) astăzi, care acum a devenit obligatoriu, și care dealtfel și condiționează obținerea autorizației de construire”, a explicat aceasta.

Ads

Dumitru și-a încheiat intervenția în panel spunând că este foarte important ca în următorii 10 ani produsul rezidențial să evolueze în direcția eficienței energetice și sa aibă în vedere această dorință a cumpărătorilor de a locui mai bine.

„Este important să avem și susținerea autorităților, pentru că nu este vorba doar despre infrastructura pe care noi ca dezvoltatori o putem crea în jurul proiectelor noastre, ci avem nevoie și de acest parteneriat public-privat în care să se întâmple lucruri, și să fie benefice atât pentru oraș, cât și pentru business-uri și locuitori, pentru că în final orașele sunt despre oameni. Fără oameni nu există oraș”, a concluzionat Andreea Dumitru.

PARTENERI: FIRST, SVN Romania, NUSCO, EVO Properties, Bog’Art, HAGAG Development Europe, InteRo Property Development, Cosmopolis Evolia, NEPI Rockcastle, Meta Estate Trust, Vastint, Anchor Group, Bellemonde, BirișGoran, Cushman & Wakefield Echinox, Kinstellar, La Fântâna, Next Consult, Salesforce, Murfatlar, Kultho, Obsentum, Viggo, RPG Security.

Ads

CONSULTANT CONFERINȚĂ: Cătălin Ștefancu

CONSULTANT PR: Simona Macovei

PARTENER LEGAL: Neagu & Căpățână Law

PARTENER MONITORIZARE PRESĂ: Klarmedia

PARTENERI ORGANIZARE: Imsol Technology, Delir Media, Mankind Pictures, SAG Studio, Phoenix Media, Bo Concept, Lerida, Lapterra, Miss Green, FIGA, Maison Dadoo, Călin Stan.

PARTENERI INSTITUȚIONALI: BRCC, AHK România, ROFMA, CONAF, Uniunea Arhitecților din România.

...citeste mai departe despre "Andreea Dumitru (Hagag Development Europe) la The Real Estate Event: ”În final, orașele sunt despre oameni. Fără oameni nu există oraș”" pe Ziare.com

Ads