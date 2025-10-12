Anca Damour (DCraig Real Estate/ELI Parks) la The Real Estate Event: „Astăzi nu mai vorbim despre metri pătrați, ci despre megawați și megabiți”

Anca Damour, CEO & Partner DCraig Real Estate/Executive Board Member ELI Parks, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – the Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de Retail365 și Ziare.com. Prezentă în cel de-al doilea panel, aceasta a explicat faptul că România devine, dintr-o simplă piață de tranziție, un hub logistic pentru întreaga regiune, că energia a ajuns o linie de discuție în calculul chiriei la fel de mult ca suprafața, dar și că investițiile în energie verde pot fi o moștenire importantă pe care o lasă în urmă dezvoltatorii.

Astfel, introdusă de moderator prin menționarea faptului că ELI Parks a devenit într-un timp relativ rapid un jucător relevant pe piața de logistică din România, aceasta a fost întrebată cum vede evoluția sectorului de profil și care crede că sunt atuurile României din acest punct de vedere.

Avantajele competitive ale României, de la costurile forței de muncă până la tehnologie

Răspunzând întrebării, Anca Damour a afirmat faptul că, în opinia ei, România beneficiază de o combinație rară între țările europene, având poziție strategică, costuri competitive și mai ales o piață internă care crește accelerat în ultimii ani.

Toate aceste elemente, prin urmare, a continuat aceasta, poziționează România nu doar ca o piață de tranziție, ci mai degrabă ca un hub logistic pentru întreaga regiune.

„Când mă refer la poziția strategică, nu mă refer doar la faptul că ne găsim la intersecția coridoarelor europene, ci și la faptul că avem acces direct la Marea Neagră, dar și că avem cel mai mare port din această zonă, Constanța. De asemenea, faptul că ne găsim la granița cu Ucraina reprezintă o mare oportunitate pentru România, pentru că putem deveni un hub logistic important în reconstrucția acestei țări când războiul se va termina”, a afirmat antreprenoarea.

Ads

În același timp însă, a mai adăugat aceasta, România beneficiază de costuri competitive atât pe piața muncii cât și în ce privește costurile operaționale, țara noastră având parte, în spusele Ancăi Damour, de forță de muncă calificată la prețuri mult mai bune decât în restul Europei.

Totodată, printre atuurile României aceasta a vorbit și despre capacitățile tehnologice pe care le avem în România, începând cu 5G-ul și continuând cu un sector bancar „extrem de solid”, care permite finanțări în piața de real estate, dar și în general.

„De asemenea, cred că avem o piață internă care crește accelerat. Ok, nu mai suntem economia cu cea mai mare creștere, Polonia ne-a depășit, probabil și contextul politic își spune cuvântul, dar cu toate acestea avem o piață de retail foarte bună, dar și un ecommerce foarte bun, cu o valoare de 8 miliarde de euro. Toate acestea au făcut ca marii operatori logistici să-și definească coridoarele logistice și să se uite mai degrabă către hub-uri logistice și nu către doar niște depozite”, a mai spus Anca Damour.

Ads

Metrii pătrați devin istorie: intră în scenă megawații și megabiții. Dar și automatizarea operațională

În continuare, antreprenoarea a mai spus faptul că dacă în ultimii 10 ani am vorbit foarte mult despre metri pătrați livrați în piață, în următorul deceniu vom vorbi mai degrabă despre interconectivitate, despre eficiență energetică reală și de asemenea despre capacitatea de a avea digitalizare operațională.

Astfel, a adăugat aceasta, astăzi nu mai vorbim despre metri pătrați, ci despre megawați și megabiți, iar avantajul competitiv începe să se mute de la construcția efectivă la eficiența energetică, dar și la felul în care sunt conectate platformele logistice.

„Aceste platforme logistice regionale, pe care le avem nu doar în București, ci și în Ploiești, în Iași, Bacău etc. vor fi potențialul de creștere în următorii 10 ani. România nu mai este doar o țară de tranzit, o dată cu intrarea în Schengen, România are o șansă foarte mare să se poziționeze ca un hub regional”, a subliniat Anca Damour.

Ads

Totodată, aceasta a mai adăugat un element important discuției, explicând faptul că, în discuțiile cu chiriașii, energia reprezintă o linie de discuție în calculul chiriei la fel de mult ca și suprafața.

Iar un alt element important, a continuat aceasta, este automatizarea operațională, în piață existând din ce în ce mai mulți chiriași, fie retaileri, fie în pharma, care își doresc clădiri tot mai moderne, cu tehnologie, care să le dea predictibilitate, atât pe costuri cât și pe felul în care își pot livra produsele.

„Din punct de vedere urbanistic încercăm să cumpărăm doar terenuri care au capacitatea de a se conecta foarte bine la comunitățile din jur, pentru că am înțeles că nu trebuie să construim un depozit logistic, ci o zonă funcțională, care să se integreze în comunitate, pentru că astfel va putea crește și puterea economică a acesteia”, a mai declarat Anca Damour.

Nu în ultimul rând, aceasta s-a referit și la întrebarea privind moștenirea pe care o lasă în urmă dezvoltatorii, explicând faptul că toate investițiile pe care le face compania în energie verde, nu le face doar de dragul ESG-ului, ci pentru că trebuie construite niște clădiri valoroase, care să își păstreze valoarea în timp.

Ads

Mulțumiri speciale partenerilor care au contribuit la reușita evenimentului:

PARTENERI: FIRST, SVN Romania, NUSCO, EVO Properties, Bog’Art, Hagag Development Europe, InteRo Property Development, Cosmopolis Evolia, NEPI Rockcastle, Meta Estate Trust, Vastint, Anchor Group, Bellemonde, BirișGoran, Cushman & Wakefield Echinox, Kinstellar, La Fântâna, Next Consult, Salesforce, Murfatlar, Kultho, Obsentum, Viggo, RPG Security, Expand Lab, Kingmaker AI. CONSULTANT CONFERINȚĂ: Cătălin Ștefancu CONSULTANT PR: Simona Macovei PARTENER LEGAL: Neagu & Căpățână Law PARTENER MONITORIZARE PRESĂ: Klarmedia PARTENERI ORGANIZARE: Imsol Technology, Delir Media, Mankind Pictures, SAG Studio, Phoenix Media, Bo Concept, Lerida, Lapterra, Miss Green, FIGA, Maison Dadoo, Călin Stan. PARTENERI INSTITUȚIONALI: BRCC, AHK România, ROFMA, CONAF, Uniunea Arhitecților din România.

...citeste mai departe despre "Anca Damour (DCraig Real Estate/ELI Parks) la The Real Estate Event: „Astăzi nu mai vorbim despre metri pătrați, ci despre megawați și megabiți”" pe Ziare.com

Ads