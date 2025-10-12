Alina Dekany (IMSOL) la The Real Estate Event: „LED-ul transparent e soluția cea mai simplă și cea mai interesantă pentru viitor”

Alina Dekany (IMSOL) la The Real Estate Event: „LED-ul transparent e soluția cea mai simplă și cea mai interesantă pentru viitor”
Alina Dekany, Sales Manager IMSOL FOTO The Real Estate Event

Alina Dekany, Sales Manager IMSOL, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com. IMSOL se ocupă cu furnizarea de sisteme EAS anti-furt, alarme, supraveghere video, control acces și multe altele. Totodată, compania oferă etichete electronice și afișaje LED/LCD. Alina Dekany a vorbit cu jurnaliștii Ziare.com, în cadrul evenimentului, despre viziunea companiei, dar și modul în care domeniul în care aceasta activează va evolua în viitor, pe piața din România.

Ziare.com: Care este viziunea IMSOL Technology?

Alina Dekany: Viziunea noastră este să transformăm toate spațiile comerciale, fie că vorbim de real estate, comercial sau rezidențial, în spații de comunicare foarte ușoară pentru cei care le privesc, în primă fază, și, cu ajutorul lor, să putem să redirecționăm lumea către content și, cumva, să existe o interacțiune între client și ceea ce vrea să transmită administratorul clădirilor.

Ziare.com: Cum poate fi folosit LED-ul transparent în zona de commercial real estate?

Alina Dekany: LED-ul transparent este un efect „wow”. Și spun lucrul acesta pentru că permite luminozității să treacă, dar, în același timp, se poate afișa și partea de conținut, ceea ce îl face un lucru spectaculos, nu oprește nici din luminozitate și atunci e cea mai simplă soluție de implementat și cea mai interesantă pentru viitor.

Ziare.com: Cum vedeți viitorul acestui domeniu în România?

Alina Dekany: Dacă anul trecut discutam la același eveniment despre faptul că avem foarte multe proiecte implementate în străinătate, în acest an am început cu destul de multe proiecte în România, pe partea de retail. Se folosesc LED-urile transparente fie pe mese, pentru a fi prezentate anumite produse și, dacă este combinat și cu partea de content 3D, efectul este foarte frumos.

