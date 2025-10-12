Alfred Nae (Obsentum Privé) la The Real Estate Event: „Tot mai multe case de parfumerie lansează arome unisex”

Alfred Nae, director de magazin la Obsentum Privé, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com. Acesta a răspuns jurnaliștilor Ziare.com la câteva întrebări cu privire la tendințele actuale în parfumerie, cum se alege, în general, un parfum pentru sezonul de toamnă, dar și care ar fi criteriile după care ar putea clienții Obsentum să se orienteze atunci când caută să armonizeze parfumul de cameră cu ambianța încăperii.

Ziare.com: Care sunt tendințele actuale în parfumerie?

Alfred Nae: Tendințele actuale în parfumerie sunt parfumurile no-gender. Tot mai multe case de parfumerie lansează arome unisex, iar asta pentru că fiecare aromă se personalizează în funcție de pH, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Ziare.com: Ce parfumuri sunt potrivite pentru sezonul de toamnă?

Alfred Nae: Pentru sezonul de toamnă sunt potrivite parfumuri inspirate din deserturi sau din băuturi și, bineînțeles, de asemenea, parfumurile orientale și pe bază de piele.

Ziare.com: Cum alegi corect un parfum de interior (home scent) pentru diferite spații?

Alfred Nae: Un parfum de interior (home scent) pentru diferite spații se poate alege în funcție de mărimea camerei, în funcție de energia pe care vrem să o transmitem în camera respectivă și, bineînțeles, tipul camerei. Eventual, clientul poate veni cu o poză, în magazinele noastre de specialitate, și așa putem alege împreună aroma preferată.

