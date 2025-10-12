Alexandru Pricop (SVN Residentialist) la The Real Estate Event: „Zona Pipera este cel mai dezirabil pol în zona limitrofă a Bucureștiului”

Alexandru Pricop, Managing Partner SVN Residentialist FOTO The Real Estate Event

Alexandru Pricop, Managing Partner SVN Residentialist, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com. Pricop a oferit jurnaliștilor Ziare.com detalii despre proiectul „vedetă” al SVN, First Estates Pipera, deja vândut în totalitate viitorilor locatari și care promite facilități unice în piața din România. Totodată, reprezentantul SVN a explicat și motivele pentru care cartierul Pipera din București, deja aflat în creștere continuă, promite și mai multă deschidere pentru expansiunea proiectelor imobiliare din zonă.

Ziare.com: Ne puteți oferi mai multe detalii despre proiectul rezidențial First Estates Pipera?

Alexandru Pricop: Proiectul rezidențial First Estates Pipera este format din 464 de apartamente, care a venit cu un element de noutate în piața rezidențială din România, fiind primul proiect rezidențial care oferă încălzire gratuită tuturor celor care au achiziționat la noi. În acest moment, toate cele 464 de apartamente au fost vândute; suntem în faza a doua a proiectului, în care ne aflăm la momentul predării acestor proprietăți. SVN România este agenția și consultantul imobiliar care a fost alături de dezvoltator încă de la început, schițând, practic, împreună cu dezvoltatorul, de la planuri până la momentul în care am ajuns să vindem și să livrăm toate locuințele.

Nu în ultimul rând, este un proiect care, pe bună dreptate, a căpătat o poreclă, i se mai spune și „proiectul vedetelor”, pentru că în acest moment sunt foarte multe vedete din zona de showbiz care s-au mutat sau urmează să se mute în acest proiect. Sunt oameni care lucrează în zona de entertainment, cântăreți, influenceri etc.

Ziare.com: Care au fost factorii care au contribuit la aceste rezultate?

Alexandru Pricop: Așa cum vă spuneam, noi am fost alături de dezvoltatori încă de la bun început, încă de la momentul creionării și compartimentării suprafețelor, până când proiectul a devenit nu doar o realitate, dar și un succes. Într-o piață în care mass-marketul contează foarte mult și în care majoritatea dezvoltatorilor s-au îndreptat către această zonă, noi am zis că trebuie să venim cu ceva nou și dezvoltatorul a investit mai mult de 3 milioane de euro doar în zona de răcire și încălzire.

Am venit cu niște elemente de noutate, și anume răcire pasivă în pardoseală, un plus față de ce oferă în prezent dezvoltatorii imobiliari în România și nu numai. Folosim pompe geotermale, care sunt cuplate la panourile fotovoltaice de pe blocurile din proiect. Acesta este motivul pentru care proiectul First Estates Pipera este unul de succes, într-o zonă concurențială puternică, un proiect „sold out” încă din prezent.

Ziare.com: Cum vedeți în continuare dezvoltarea rezidențială a zonei Pipera?

Alexandru Pricop: O văd foarte bine, în sensul că, după cum bine știm, zona Pipera este cel mai dezirabil pol în zona limitrofă a Bucureștiului. S-au dezvoltat și se dezvoltă în continuare foarte multe proiecte rezidențiale, asta și datorită faptului că oferă un acces facil către toate zonele de interes din această zonă, inclusiv către toate clădirile de birouri din zona Aviației, Floreasca și, de ce nu?, tot ce înseamnă partea educațională, cu toate școlile private din această zonă. Zona este interesantă din punct de vedere al dezvoltărilor rezidențiale și prin prisma faptului că are acces facil către metrou. Proiectul First Estates Pipera nu va fi la mai mult de 10 minute de mers pe jos față de noile linii de metrou care urmează să fie construite în următorii ani. După cum știm cu toții, magistrala de metrou Pipera este cea mai aglomerată și cea mai traficată.

În tot acest context, zona de middle și upper market care se prefigurează pentru următorii ani a se muta în Pipera este din ce în ce mai interesată de această zonă, datorită multiplelor facilități care urmează să fie aici.

Puteți urmări prezentările, interviurile și panelurile de discuții din cadrul The Real Estate Event, mai jos:

